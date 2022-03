Pomocou nového zákona Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) už dva weby dostali stopku – Hlavný denník a Hlavné správy. Dôvod je jasný – podľa úradov šírili nebezpečné dezinformácie. Novú kompetenciu NBÚ získalo vďaka novele zákona o kybernetickej bezpečnosti. Zaviedol sa tak nový inštitút „blokovania", ktorým sa má zamedziť šíreniu tzv. škodlivého obsahu na internete. Ten má platiť do konca júna 2022.

„Škodlivým obsahom sa rozumie programový prostriedok alebo údaj, ktorý zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident. Škodlivou aktivitou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, podvodnú činnosť, odcudzenie osobných údajov alebo citlivých údajov, závažné dezinformácie a iné formy hybridných hrozieb," uvádza sa v zákone. Opozícia v súvislosti s tým hovorí o zavedení štátnej cenzúry a o zásahu do základného práva na slobodu prejavu.

Napriek tomu, že zákon už zablokoval niekoľko webových stránok, odborníci sú proti jeho zneniu skeptickí. IT špecialista Ondrej Macko novele vytýka predovšetkým to, že v zákone chýba presná definícia toho, čo je „škodlivý obsah“ či „závažná dezinformácia“. Otázne je aj to, na akom princípe NBÚ vyhodnocuje, prečo je daný článok dezinformačný. „Na internete je veľa demagógií a vecí, ktoré sú v rozpore so zdravým rozumom. Je jasné, že štát je tu od toho, aby niečo riadil. Dostáva sa však do rizika, že akonáhle bude chcieť umlčovať dezinformácie, bude obvinený z toho, že potláča slobodu slova. To je ten základný rozpor,“ myslí si bezpečnostný analytik Ivo Samson. Hovorí, že ide o naozaj tenký ľad. „Blokovať škodlivý obsah je vždy problematické, pretože, kto bude určovať čo je škodlivé a čo nie je? Je to štát? A potom to už bude niečo na spôsob akejsi štátnej cenzúry?“ pýta sa odborník.

„Predmetný zákon nedefinuje pojem dezinformácia a neupravuje kritériá, ktoré musia byť splnené, aby sme dezinformáciu považovali za závažnú. Zo zákona teda nepriamo vyplýva, že nie každá dezinformácia bude závažná. V tomto prípade ide o neurčitý právny pojem, ktorého správne naplnenie bude úlohou aplikujúceho orgánu, čiže NBÚ,“ vysvetľuje Jozef Andraško z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

„Akákoľvek právna úprava, ktorá umožňuje blokovanie webových stránok z dôvodu, že tieto stránky obsahujú dezinformácie, by mala spĺňať požiadavky na jasnosť, zrozumiteľnosť, predvídateľnosť právnych noriem či predvídateľnosť postupu orgánov verejnej moci,“ uvádza Andraško. Podľa odborníka táto právna úprava mala reflektovať požiadavky, ktoré definoval Európsky súd pre ľudské práva či Súdny dvor Európskej únie - napríklad notifikácia o blokovaní vopred, transparentnosť či nezávislý dohľad. „Inštitút blokovania by bol možno viac akceptovateľný, ak by bolo blokovanie, o ktorom rozhoduje NBÚ z vlastnej iniciatívy, vykonávané na základe príkazu súdu, tak, ako to je upravené pri blokovaní webových stránok, na ktorých sa nezákonne prevádzkujú hazardné hry,“ dodal.

Politológ Tomáš Koziak však prijatie zákona víta. „Ukazuje sa, že demokracia je veľmi krehká záležitosť. Pokiaľ ju nebudeme brániť (samozrejme, veľmi citlivým spôsobom), tak o tú demokraciu môžeme prísť,“ vysvetľuje. Pôsobenie rôznych dezinformačných webov a kanálov totiž podľa jeho slov spôsobuje nárast extrémistických politických síl. Formulácia zákona je však aj podľa Koziaka veľmi vágna. Upozorňuje, že to môže prispieť k zneužitiu tohto zákona. Keby sa k moci dostali odporcovia demokracie či extrémistické strany a oni budú rozhodovať o tom, čo je dezinformácia, bol by takýto zákon podľa Koziaka veľmi nebezpečný.

Podľa politológa sa musí mimoriadne citlivo posudzovať, čo budeme za dezinformáciu považovať. „Hranica medzi dezinformáciou a informáciou je niekedy veľmi vratká,“ hovorí. Odporúča ísť predovšetkým proti extrémnym prípadom dezinformácií a selektovať hlavne zjavné lži.

„Demokracia by sa mala vedieť brániť proti tým, ktorí sa ju snažia rozkladať aj prostredníctvom rôznych dezinformácií,“ myslí si politológ Jozef Lenč. Aj podľa jeho názoru má tento zákon veľa otvorených miest pre zneužívanie. Ak je zákon príliš otvorený rôznej interpretácii toho, čo je dezinformácia alebo škodlivý obsah, nie je to úplne najlepší spôsob ako k problematike pristupovať, myslí si politológ. „Ak je niečo vágne napísané, tak sa to zneužiť dá,“ dodáva Lenč.

