NOVÝ volebný prieskum poriadne zamiešal karty: ŠOKUJE vás, kto by obsadil prvé TRI priečky!

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v auguste vyhrala strana Hlas-SD so ziskom 19,5 percenta hlasov. V prieskume preferencií volebných strán nasleduje strana SaS (14,7 percenta) a Smer-SD (11,3 percenta).