Na prvom mieste pohodlie! To si zrejme povedala vicepremiérka Veronika Remišová (45). Na svojich pracovných výjazdoch totiž kombinuje športový a elegantný štýl. A veľkú hlavu si z toho vôbec nerobí.

Posledné týždne cestuje šéfka strany Za ľudí po Slovensku a stretáva sa so svojimi fanúšikmi. Nedávno navštívila Podpoľanie. "V nádhernom prostredí Podpoľania sme sa stretli s našimi členmi strany Za ľudí z celého Slovenska. Spoločne sme spravili túru k prameňu Ipľa, rozprávali sa o riešeniach problémov v každom regióne, o podnetoch, nápadoch a vízii pre Slovensko aj pre stranu," napísala na svojej sociálnej sieti ministerka.

Vzhľadom k turistike preto zvolila Remišová veľmi netradičný outfit. Hoci o svojom programe vedela zrejme vopred, svojim výberom oblečenia to úplne nepotvrdila. Spojila totiž elegantné šaty so športovou obuvou. A nestalo sa to prvý krát. Rovnakú kombináciu ukázala aj počas návštevy skládky toxického odpadu z bývalej chemickej továrne v meste Strážske. "Z priemyselnej výroby bývalej chemičky nám zostali tony jedovatého odpadu v nedostatočne uskladnených sudoch alebo zakopané v zemi v lese. Máme zamorenú pôdu, vodu aj vzduch. A v takýchto podmienkach žije v tejto oblasti vyše 200 000 ľudí," rozčúlila sa vtedy ministerka.

Vicepremiérka tak svoj osobitý štýl predviedla počas oficiálneho programu už druhý krát. Výsledok posúďte sami!