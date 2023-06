Líder Smeru-SD Robert Fico sa v minulosti opakovane vyjadril, že prieskumy verejnej mienky nekomentuje. Jeho strana v nich však opäť vedie so ziskom 19 percentami hlasov. S odstupom nasleduje Hlas Petra Pellegriniho so 16,3 percentami.

Ukazujú to výsledky najnovšieho prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý sa uskutočnil v dňoch 21. júna až 28. júna na vzorke 1012 respondentov.

Na snímke predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka počas tlačovej konferencie na tému "predstavenie kandidátky PS - tím pre lepšiu budúcnosť Slovenska" 27. júna 2023 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann Zdroj: Martin Baumann

Na treťom mieste by skončilo Progresívne Slovensko Michala Šimečku s 13,5 percentami hlasov. Europoslanec a podpredseda Európskeho parlamentu sa stal šéfom progresívcov len pred rokom. Na štvrtom mieste sa v prieskume umiestnila strana Republika so ziskom 9 percentami.

Na snímke poslanec NR SR Igor Matovič (OĽaNO). Zdroj: Jakub Kotian

Kauza fyzického násilia lídra strany Sme Rodina Borisa Kollára jeho priaznivcov očividne neodradila a do parlamentu by sa prebojovala so 6,1 percentami hlasov.

Nasleduje KDH a OĽANO a priatelia. Obe strany získali v júni zhodne 6 percent. Avšak háčik je v tom, že Igor Matovič potvrdil koalíciu OĽaNO so stranami Za ľudí a Kresťanskou úniou. Preto potrebuje aspoň sedem percent.

Na snímke predseda mimoparlamentnej Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko (vľavo). Zdroj: Ján Krošlák

Poriadne prekvapila SNS, ktorá by sa do Národnej rady tesne dostala s 5,5 percentami. Do parlamentu by sa s 5 percentami a novým vizuálom dostala aj strana Saska.

Na snímke predseda strany Demokrati Eduard Heger. Zdroj: Pavol Zachar

Naopak, pred bránami Národnej rady SR by ostali Aliancia – Szövetség (3,9 percenta) aj Demokrati (3,6 percenta). Do parlamentu by sa s 2,1 percentami nedostali ani Kotlebovci, Modrí a Most-Híd (1,6 percenta) či Za ľudí (0,7 percenta).