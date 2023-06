Nie je žiadnym tajomstvom, že úspešnosť politika sa meria aj na základe jeho popularity na sociálnych sieťach. Práve tu totiž má priestor zdieľať svoje názory, komunikovať s voličmi a osloviť širokú masu ľudí.

Následkom vládnej krízy vystriedala v polovici mája vládu Eduarda Hegera úradnícka vláda. Predsedom vlády sa stal bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor. Nový premiér však dodnes nemá založený oficiálny profil na sociálnej sieti Facebook, ktorý je na Slovensku najpopulárnejšou platformou.

Do nového premiéra už stihla rypnúť aj poslankyňa Romana Tabák (32), ktorá je naopak mimoriadne aktívna na sociálnej sieti. „Prosím vás, kedy si vytvorí účet na Facebooku premiér Ódor? Rada by som sledovala jeho kroky na premiérskej stoličke do volieb,“ pýtala sa extenistka.

Nie že by zdieľanie príspevkov a fotografií na sociálnej sieti bolo dôkazom, že daný politik skutočne pracuje pre ľudí, v prípade Ódora je však aj tak zaujímavé, že na komunikáciu cez populárne platformy si vôbec nepotrpí. Výnimkou je platforma Twitter, kde naopak je Ódor veľmi aktívny. Založil si tu ako predseda vlády vlastný účet, kde pravidelne zdieľa príspevky o svojej práci. Pritom táto platforma sa medzi Slovákmi nestala takým hitom ako Facebook či Instagram.

„Na Twitteri je na Slovensku pomerne málo ľudí a väčšinou sú to marketéri, finančníci, a rôzni iní profesionáli z nejakej praxe," vysvetľoval Gabriel Tóth, komunikačný expert z New School Communications. "Tým, že Ľudovít Ódor je dnes premiér, a mal by oslovovať celú verejnosť ako takú a nielen komunitu profesionálov, tak by sociálna sieť Facebook mala byť pre neho veľmi dôležitá," radil odborník. "Ak chce mať masovejší zásah svojich posolstiev, čo by premiér a politik mal mať, tak Facebook je stále tá zásadná sociálna sieť," doplnil ďalej.

Pri Ódorových príspevkoch na Twitteri zaujme aj to, že vo väčšine prípadov sú písané v anglickom jazyku. "Komunikácia na Twitteri v angličtine je normálna, pretože pre komunitu analytikov, expertov a profesionálov je svetovým jazykom angličtina. Obsah je zameraný na ľudí, ktorí pochádzajú z tejto komunity a rozumejú aj sofistikovanejšiemu vyjadreniu," vysvetľoval Tóth. Ak ale chce premiér zasahovať širšiu masu ľudí, podľa slov odborníka je slovenčina absolútne potrebná.

Nový premiér nemá založený svoj účet ani na populárnej platforme Instagram, ktorá umožňuje zdieľavanie fotografií. Odborníka sme sa pýtali, či by bolo potrebné, aby predseda vlády komunikoval so svojimi voličmi aj cez túto platformu. "Na Instagrame je 1,5 milióna Slovákov, takže ide o dôležitý komunikačný kanál, tým pádom by som na komunikáciu s voličmi odporučil využívať aj túto platformu," uviedol Tóth.