Expertka na trestné právo a rektorka policajnej akadémie Lucia Kurilovská (54) zažíva krásne obdobie. Našla totiž lásku a to priamo v známom slovenskom hudobníkovi!

Lucia Kurilovská tvorí pár s hudobníkom a bývalým členom legendárnej kapely Elán Henrym Tóthom (59).

Keď sa prvýkrát pred troma mesiacmi stretli, preskočila medzi nimi viac než iskra. „Myslím, že od začiatku to bolo silné. Keď prebehne iskra, človek si povie - jasné. Ale toto bola ohňová búrka,“ zasmial sa známy hudobník Henry Tóth. S Luciou Kurilovskou (54) si v priebehu pár týždňov stihli zariadiť spoločné „hniezdočko“. Podrobnosti zistil týždenník PLUS 7 DNÍ.

Kurilovská a Tóth sa spoznali na vernisáži, kde známy gitarista hral. Ten len tak žoviálne do etéru povedal, že sa mu rektorka policajnej akadémie páči. "A niekedy sa stane, že človek vysloví do vesmíru myšlienku, ktorá sa vyplní. Pri ďalšej vernisáži sme posedeli, rozprávali sa a pozrite sa - už je z toho vzťah,“ priznal muzikant pre PLUS 7 DNÍ.

Expertka na trestné právo a rektorka policajnej akadémie Lucia Kurilovská Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Lucia Kurilovská je rozvedená a roky žila sama s dcérou Sandrou, ktorá je už dospelá. Ako právnička rozpráva o citoch opatrnejšie a svoje súkromie si prísne stráži. Priznala však, že so známym hudobníkom tvoria pár. "Ale áno, sme spolu," uviedla. Priznala, že zopár ľudí z jej okolia reagovalo, že sú riadne protipóly: ona právnička, on hudobník. "Pravda je taká, že vždy si máme čo povedať. Veľmi sa mi páči, že sa vieme rozprávať úplne o všetkom. Sadli sme si hneď. Je to veľmi pekné,“ netajila sa inak zdržanlivá rektorka.

Muzikant Henry Tóth prezradil, že to bol práve nevšedný Luciin hlas, ktorý ho mimoriadne zaujal. Zdroj: archiv

Lucia je inak veľkou fanúšičkou slovenskej hudby. "Mám obľúbených interpretov a naozaj niektoré ich texty milujem, na Slovensku máme skvelých autorov textov,“ myslí si. Pre jej nového priateľa to predstavuje krutú správu. „Áno, keď sa vezieme v aute, púšťa mi slovenskú populárnu hudbu, ktorú ja principiálne nepočúvam. Keby som to mal zhrnúť, Lucii sa páči hudba, aj keď jej až tak nerozumie,“ zasmial sa Henry Tóth.

Muzikant prezradil, že to bol práve nevšedný Luciin hlas, ktorý ho mimoriadne zaujal. „Je naozaj úžasný, nedá sa mu vyhnúť. A keď sa spojil s našou láskou, neviete si predstaviť, aké krásne to je,“ povedal ako básnik. Zamilovanú dvojicu sme stretli v divadle Nová scéna, kde pôsobili, ako keby boli spolu večnosť. Fotku zamilovanej dvojice nájdete v našej galérii!