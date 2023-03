Nový návrh ministerstva obrany: Do štruktúr misie pre Ukrajinu by sme mohli vyslať 6 vojakov

Slovenská republika by mohla vyslať do veliteľských štruktúr vojenskej asistenčnej misie pre Ukrajinu (EUMAM UA) do šiestich príslušníkov Ozbrojených síl SR. Pôsobiť by mali na území členských štátov Európskej únie.