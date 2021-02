OTVORENE Generálny prokurátor Žilinka o súkromí po jeho plánovanej vražde: Pravda o živote!

Súhlasí s tým, že generálny prokurátor má obrovskú moc. On sám však priznáva, že je otvorený človek a pod váhou argumentov dokáže zmeniť názor. Nový šéf prokurátorov Maroš Žilinka v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ prízvukuje, že odmieta akékoľvek ovplyvňovanie káuz a vyžaduje postupy podľa zákonov. Poodhalil aj to, ako sa rodilo rozhodnutie kandidovať na funkciu a ako rodina prijala správu o jeho plánovanej vražde.