NOVÝ CIEĽ Kolíkovej: Chce zlepšiť podmienky vo väzniciach, odzrkadľujú vyspelosť našej krajiny!

Ako demokratická krajina by sme mali využiť príležitosť na zlepšenie podmienok väzenstva, ktoré čelí kritike aj zo strany spoločnosti za to, v akých podmienkach sa nachádzajú obvinení a odsúdení. V diskusii k programovému vyhláseniu vlády (PVV) to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).