Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Droba a jeho manželka Miroslava prežívajú najkrajšie obdobie svojho života! V máji tohto roka Drobovci oznámili, že sa ich rodinka čoskoro rozrástie o nového člena. „Čaro vznikajúceho života ❤️ Tešíme sa na Teba chlapčiatko naše a milujeme Ťa nadovšetko už teraz. Ďakujem Ti Juraj Droba za Tvoju lásku. Ty a naše deti ste stred môjho vesmíru,“ napísala toho času Miroslava na sociálnej sieti.

Atraktívna manželka bratislavského župana pravidelne zdieľavala fotografie s rastúcim tehotenským bruškom, a že sa už nevie dočkať narodenia svojho bábätka. „Vždy som túžila po veľkej rodine. A nesmierne sa všetci tešíme na jej nového člena,“ priznala v jednom svojom príspevku.

Župan Droba aktuálne oznámil radostnú novinu, že sa mi dnes nadránom narodil vytúžený synček, ktorý dostal nezvyčajné meno. "Po dvanástich hodinách boja a štyri dni po termíne prišiel dnes o 5:50 ráno cisárskym rezom na svet Jakub Móric Droba," informoval predseda bratislavského kraja na sociálnej sieti.

"Moju Mirku bezhranične milujem, no po dnešku má moju absolútnu úctu a obdiv. Je v poriadku, ale celá ubolená. Kubka som dostal do rúk a za dve hodiny ani raz nezaplakal, iba sa túlil a cuckal mi malíček. Maminka sa prebrala z anestézy až okolo 8:45, doviezli nám ju na izbu a Kubík sa hneď pricucol. Všetko ako má byť. Svet je v rovnováhe. Strašne si to užívam a odporúčam každému chlapovi stráviť prvé dni 24/7 so ženou a s bábätkom. Zažívam úplne euforické stavy a do konca týždňa si beriem voľno. Verím, že pokiaľ Kubko dospeje, tento svet bude preňho krajší, ako je teraz," napísal Droba, ktorý pridal aj prvú fotografiu malého synčeka.