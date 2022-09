V úvode jojkárskej relácie venovali hostia Peter Pellegrini a Richard Sulík niekoľko slov pamiatke zosnulej britskej panovníčky Alžbete II. "Bola to osobnosť storočia. Prežila 15 britských vlád a bola pevnou skalou v dnešnom rozvírenom svete. Na tomto mieste by som chcel vysloviť úprimnú sústrasť kráľovskej rodine," povedal šéf liberálov. "Odkaz britskej kráľovnej spočíva aj v tom, že svojim vystupovaním a svojim dôstojným rerprezentovaním Veľkej Británie prispela k tomu, že jej občania sú na svoju krajinu hrdí," doplnil Pellegrini.

Ďalšia časť diskusie sa prehupla nazad do domácej politiky. "Matovič veľmi rád hovorí, že už sa formuje koalícia Hlas-SD, SaS a PS. Normálne sa ma na to ľudia pýtajú na ulici," uviedol Pellegrini na margo prípadnej spolupráce s liberálmi v budúcom volebnom období.

ČI BUDÚ SAS A HLAS-SD SPOLUPRACOVAŤ SA DOČÍTATE V GALÉRII

Sulík zároveň priznal, že na pôde ministerstva hospodárstva sa už stretol so svojim nástupcom, odborníkom na energetiku Karolom Hirmanom. "Pán Hirman sa bezpochyby vyzná v energetike, čo je teraz hlavná téma," skonštatoval Sulík s dôvetkom, že o Hirmanovi sa dozvedel z médií. "Na ministerstvo som ho pozval preto, aby bolo dostatok času na odovzdanie agendy," vyhlásil Sulík so slovami, že o predstavenie nástupcu žiadal premiéra už v júli. "Ide ťažká doba a v tejto dobe je veľmi náročné rezort viesť. Keď som sa z médií dozvedel, že mojim nástupcom by mal byť práve pán Hirman, zavolal som mu s tým, že by bolo dobré, ak by sa u nás zastavil." Samotné prvé stretnutie podľa Sulíka trvalo vyše hodiny.

Dosluhujúci šéf hospodárstva však Hirmanov nástup na pozíciu ministra priamo nepotvrdil. "Toto meno som sa dozvedel, tak som mu zavolal, že ak si aj on myslí, že je to aktuálne, tak aby prišiel. On prišiel, predstavil som mu kľúčových ľudí, dal som mu nejaké základne informácie," povedal Sulík s tým, že sa s ním stretne ešte raz či dvakrát. "Nič však nie je definitívne. Musíte sa spýtať premiéra, alebo rovno Matoviča, ktorý to v tej koalícií vlastne celé riadi," uzavrel.

Prečítajte si aj: