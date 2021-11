Poslancov žiada, aby legislatívu nepodporili. Vedie podľa nich k politizácii polície. Informovala o tom hovorkyňa Via Iuris Ivana Kohutková.

„Je neprijateľné, že (návrh) ruší výberové konanie na policajného prezidenta a riaditeľa policajnej inšpekcie pred komisiou a túto úlohu ponecháva plne na ministrovi vnútra. Súčasná spoločenská situácia volá po odpolitizovaní kľúčových inštitúcií, aby sa zachovala ich nezávislosť a dôveryhodnosť,“ zdôvodnila Ivana Figuli, právnička spolupracujúca s Via Iuris.

Organizácia navrhuje, aby policajného prezidenta a riaditeľa policajnej inšpekcie vyberala v transparentnom a verejnom výberovom konaní naďalej nezávislá komisia, nie minister vnútra. "Kandidátov má okrem výboru pre obranu a bezpečnosť vypočúvať aj výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny a odporúčanie výborov má byť záväzné," myslia si. Nového policajného prezidenta má podľa organizácie menovať prezident namiesto navrhovaného ministra vnútra.

O odvolaní šéfa polície a inšpekcie by podľa Via Iuris mali rozhodovať okrem ministra aj iné subjekty. Zdôraznili, že by malo byť možné len na základe zákonom stanovených dôvodov a v prípade, keď si neplnia zákonom stanovené úlohy alebo svojím konaním vážne ohrozujú dôveryhodnosť polície.

Organizácia apeluje tiež na nevyhnutnosť zriadenia inšpekcie nezávislej od ministerstva vnútra. "V súčasnosti totiž Slovensko nespĺňa európske požiadavky na nezávislé vyšetrovanie sťažností a trestnej činnosti policajtov," tvrdí.

Kompetencie ministra vnútra pri vymenovaní a odvolávaní prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby by sa mohli posilniť. Verejné vypočutia pred výborom by mali mať po novom iba konzultačný charakter. Odvolať šéfa polície, ale aj inšpekcie by mohlo byť možné aj bez udania dôvodu. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe, o ktorej budú poslanci Národnej rady SR na nadchádzajúcej schôdzi rokovať v druhom čítaní.