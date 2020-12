Nové OPATRENIA sú pre odborníkov MÁLO: Takto to schytala vláda aj PREMIÉR MATOVIČ!

K vedcom, ktorí sa pravidelne ozývajú, patrí aj analytik Martin Smatana. Patrí k skupinke vedcov, ktorí na aktuálnu vládnu garnitúru apelujú opakovane. Nepotešil ho ani dnešný záver, ktorý mal priniesť zásadne sprísnenie pravidiel a zabrániť šíreniu koronavírusu.

Opatrenia sú však nakoniec mäkšie než sa čakalo. Hoci nás od soboty 19. decembra čaká lockdown a zákaz vychádzanie, odborník argumentuje tým, že vláda sa bojí prevziať za národ zodpovednosť. Nerealisticky sa podľa neho spolieha na poslušnosť ľudí.

"Keď včera unikla informácia, že odborníci navrhujú sprísnenie opatrení už od štvrtku, tak som sa potešil. Bolo by to z dvojice možných alternatív (t.j. sprísniť hneď, alebo až o pár dní) lepšie riešenie a konečne by som mohol pochváliť zodpovedných, že prijali politicky nepopulárne, ale epidemiologicky správne rozhodnutie," zverejnil na svojom profile.