NOVÁ tvár Pellegriniho strany: Do Hlasu mieri šéfka Zväzu ambulantných poskytovateľov Dolinková

Do mimoparlamentnej strany Hlas-SD vstupuje prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Zuzana Dolinková. Mala by sa stať podpredsedníčkou. Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii líder Hlasu Peter Pellegrini, ktorý ju do funkcie navrhne.