NOVÁ KRÁSKA v slovenskej POLITIKE: Do tímu si ju vybral minister pôdohospodárstva TAKÁČ

Hoci to tak pri pohľade na aktuálne rozloženie síl podľa pohlavia vo vláde a v parlamente nevyzerá, vrcholová politika skutočne nie je len mužská záležitosť. Dôkazom toho sú viaceré ženy na vplyvných postoch, bez ktorých by boli mnohí ministri doslova stratení. Rady vplyvných žien najnovšie rozšírila Kristína Vavríková, ktorá si to namierila k ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi, kde bude pôsobiť ako jeho tretia štátna tajomníčka.