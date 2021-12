Súčasná vláda v septembri odobrila návrh hnutia Sme rodina, podľa ktorého rodičia všetkých detí do 18 rokov dostanú zvýšený jednorazový prídavok na dieťa v sume 100 eur. Ide o pomoc rodinám, ktoré mali pre opatrenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu zvýšené výdavky. „Pomôžeme tak približne 944 000 deťom do 18 rokov," uviedol v tejto súvislosti minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Správa o finančnej pomoci pre slovenské rodiny evidentne zaujala aj bývalú Miss Slovensko 2016 Kristínu Činčurovú, ktorá sa k téme vyjadrila aj na sociálnej sieti. Na adresu hnutia Borisa Kollára nešetrila chválami! „Mali by sme sa tešiť z dobrých správ, a toto je jedna z nich,“ reagovala Činčurová na schválený jednorazový príspevok pre deti. Modelku to potešilo napriek tomu, že sama ešte mamou nie je. Naskytá sa tak otázka, prečo sa známa sexica rozhodla takto verejne podporiť novinku z dielne Sme rodina. Hoci to nikto priamo nepotvrdil, nečudovali by sme sa, ak by išlo o nový objav milovníka žien Borisa Kollára.

Boris Kollár bol od mlada veľkým milovníkom žien. Zdroj: B.K. archív

Kristína Činčurová mala k známym mužom vždy blízko. Istý čas sa dokonca objavovala v spoločnosti Alexandra Rozina mladšieho (38), syna ruského milionára a majiteľa bratislavskej Incheby. Jej devízou je jednoznačne svet modelingu, v ktorom sa pohybuje ako ryba vo vode. V minulosti sa stala súčasťou prehliadky libanonského módneho návrhára Elie Saaba, no spolupracovala aj s takými svetoznámymi značkami ako Dolce&Gabbana či Chopard. Najnovším príspevkom na sociálnej sieti však trochu potrápila hlavu svojim sledovateľom. Že by sa chystala do politiky? Alebo chcela len vyjadriť podporu Borisovi Kollárovi? S týmito otázkami sme kontaktovali aj samotnú modelku, no do uzávierky nám neodpovedala. Rovnako skúpy na slovo bol aj Boris Kollár, ktorý Činčurovej podporu nijako nekomentoval. Predsalen nám však prezradil, či sa so sexi kráskou pozná.