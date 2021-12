Nočný život v centre hlavného mesta by nemal utíchnuť ani na budúci rok. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o otváracích hodinách prevádzok na území bratislavského Starého Mesta. V utorok ho schválili miestni poslanci. Mestská časť zároveň zriadila pozíciu nočného inšpektora verejného poriadku. Verí, že verejný poriadok bude zabezpečený.

Schválená úprava všeobecne záväzného nariadenia (VZN) nemení zásadným spôsobom to, čo už má Staré Mesto zažité. "Staré Mesto ostáva otvorené aj návštevníkom a takisto reflektuje aj na potreby obyvateľov. V niektorých hodinách došlo k skráteniu, v niektorých došlo k reflektovaniu toho, že sme metropolou, kde si ceníme obyvateľov, aj návštevníkov," povedala pre TASR starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Prevádzky, ktoré poskytujú pohostinské služby, by mali byť otvorené od nedele do štvrtka v čase od 6.00 h do polnoci, od piatka do soboty do 2.00 h nasledujúceho dňa.

Diskotéky by mohli fungovať od nedele do štvrtka od 16.00 h do polnoci, od piatka do soboty do 3.00 h nasledujúce dňa. Exteriérové sedenia a terasy by mohli byť otvorené každý deň od 6.00 h do polnoci, pozmeňovací návrh o ich skoršom uzatvorení neprešiel.

Zároveň sa zaviedli skrátené otváracie hodiny pre prevádzky, ktorých niektorá z obvodových stien prevádzkarne susedí s bytom. V takomto prípade sa otváracie hodiny skracujú do 22.00 h.

"Toto opatrenie považujeme za problematické, ťažko vykonateľné a obávame sa, že bude predmetom napadnutia prokurátorom," doplnil hovorca Starého Mesta Matej Števove. Predaj jedla cez okienko by mal fungovať každý deň od 6.00 h do polnoci, herne od 10.00 do 22.00 h.

Starostka verí, že nielen toto VZN dokáže zabezpečiť verejný poriadok. Mestská časť preto zriadila pozíciu nočného inšpektora verejného poriadku. Šéfka miestnej samosprávy taktiež pripomína, že pri akejkoľvek smernici či regulácii je dôležitá vymožiteľnosť regulácie. V opačnom prípade sú regulácie bezpredmetné.

"Budem preto trvať na tom, aby mestská polícia na území Starého Mesta, špeciálne na území pešej zóny alebo problémových lokalít, plnila svoje poslanie a prinášala verejný poriadok," zdôraznila Aufrichtová.

Otváracie hodiny prevádzok sú dlhodobým problémom Starého Mesta. Prijímané VZN prechádzajú drobnohľadom, sú často pripomienkované a napádané prokuratúrou, naposledy aj Protimonopolným úradom SR.