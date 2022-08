Všetko sa začalo júlovým odchodom poslanca Juraja Krúpu do SaS, ktorý chcel podľa ministra Naďa lepšie miesto na kandidátke OĽANO. Krúpa aj Naď boli do toho času nerozlučná politická dvojka so spoločnou minulosťou. Obaja pôsobili v mimovládke Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (SSPI) „Niekoľkokrát sa ma opýtal, akú mu garantujem pozíciu na kandidátke. A keď som mu povedal, že o tom sa môžeme baviť o rok a pol, keď to bude relevantné a nie teraz, tak odišiel za niekým, kto mu ponúkol pozíciu do 15. miesta. Toto je celé jeho hodnotové nastavenie," uviedol pre DenníkN Jaroslav Naď, ktorého Krúpa „ľudsky sklamal“.

O niekoľko dní na to však pustil do éteru informáciu, že zvažuje svoj odchod z politiky. Udialo sa to na hudobnom festivale Atmosféra pri Hontianskych Nemciach. "Nikdy nebudem človek, ktorý by nebol lojálny, ale keď sa rozhodnem odísť z politiky, tak úplne. To sa môže stať zajtra, človek toho už má plné zuby. Reálne hovorím, úprimne, že zvažujem, čo ďalej," povedal vtedy Jaroslav Naď.

Spory v koalícii však rástli ďalej a SaS zotrvávajú na svojom ultimáte, ktorým je odchod šéfa OĽANO z pozície ministra financií. Naďova odpoveď na túto iniciatívu nenechala dlho čakať. Sulíkovi pripomenul povalenie Radičovej vlády. „Tak, ako si za Radičovej vlády našiel euroval, hoci vedel, že nasledujúci deň bude schválený, tak teraz si našiel dôvod „Igor Matovič“. A potom si nájde iný dôvod. Richard Sulík je typ človeka, ktorý nevie robiť v tíme. Nikto ho už nebude chcieť do vlády, lebo uvidí, že toto robí stále," uviedol Naď v DenníkuN. Krátko na to sa spor Matovič-Sulík rozrástol už aj o spor Naď-Sulík, do ktorého zapojili aj výstredných milionárov Geissenovcov. Tých Riachard Sulík sprevádzal po návšteve Slovenska v domienke, že ich pobyt u nás spopularizuje Slovensko ako turistickú destináciu. Dusná atmosféra graduje každým dňom. Minister obrany v diskusii Večer Mareka Vagoviča totiž vytiahol zákulisné informácie ohľadne schvaľovania systému protivzdušnej obrany S-300, ktorý sme v apríli darovali Ukrajine. Sulík vraj zámer opakovane sabotoval a vždy si našiel novú zámienku. Podľa Naďa sa koaličná rada dohadovala na tom dva týždne. "Potom prišiel za mnou a povedal, že to teda nebude blokovať, lebo vidí, že všetci ostatní sú za a že nájdeme cestu. Ale prídu tí Geissenovci a potrebovali by Black Hawk vrtuľník,“ povedal Naď, ktorého citoval internetový denník Postoj. Minister obrany vraj na začiatku súhlasil, no nakoniec zmenil názor, pretože celú vec s Geissenovcami považoval za absurdnú.

Šéf liberálov sa ohradil, že Naď šíri klamstvá a jeho slová označil za bludy. Vývoznú licenciu na S-300 podľa svojich slov nechal vystaviť obratom. O tom, že Naď klame, svedčí podľa Sulíka aj fakt, že nemecké celebrity, ktoré na Slovensku natáčali seriál, „neleteli vojenským vrtuľníkom, ale súkromným, ktorý bol poskytnutý cez televíziu JOJ“. Za správaním Jaroslava Naďa je podľa politológa Jozefa Lenča jednoduchý dôvod.

Prečítajte si tiež: