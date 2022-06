Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (45) si na sociálnej sieti tvrdo podala ministerku investícií Veroniku Remišovú (46). A to dokonca takým spôsobom, že ju pre nevyčerpané eurofondy vyzýva na demisiu. Remišovej rezort tieto tvrdenia označil za "hysterické klamstvá" a Nicholsonovej posiela rovnako ostrú reakciu!

“Remišová by mala v momente zdvihnúť zadok a prísť rokovať do Bruselu!”. Týmito ostrými slovami začala Lucia Ďuriš Nicholsonová svoju výzvu v príspevku na sociálnej sieti, ktorý venovala Veronike Remišovej. Úvodnú vetu neskôr takticky zjemnila “len" na žiadosť, aby ministerka podala demisiu. "Je to absurdné. Máme 8 miliárd nevyčerpaných eurofondov a obce majú problém dokončiť aj banálne projekty ako „Wifi pre teba," vysvetlila dôvod svojej ostrej kritiky s dôvetkom, že na Slovensku "stále netušíme, ako efektívne využiť eurofondy."

Tieto peniaze sú podľa slov Nicholsonovej prakticky stratené. "Hovorila som to už na pamätnej tlačovke. Mýlila som sa len v čiastke, ktorú budeme vracať, resp. o ktorú prídeme - bude to nie jedna, ale osem miliárd eur," uviedla s tým, že peniaze mali byť v regiónoch, "nie pod Remišovej zadnicou." Samosprávy sa podľa europoslankyne ocitli v „eurofondovej depresii“.

"Prestávajú sa zaujímať o výzvy. Tie, ktoré sa odhodlajú o europeniaze zabojovať, čakajú s úspešnými projektami na finálnu bodku od ministerstva tak dlho, že je ohrozená realizácia projektu. Súkromné firmy sa už do tendrov ani nechcú prihlásiť, lebo sú pre ne nezrozumiteľné a nedôveryhodné. Harmonogram výziev pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) sa vlani menil toľkokrát, že obce a mestá už ani nevedeli, s čím môžu počítať," doplnila Nicholsonová s tým, že to všetko je vysvedčením Remišovej a vlády, ktorá "opakuje chyby svojich predchodkýň."

Denník Plus JEDEN DEŇ požiadal o reakciu priamo ministerstvo investícií. "Ministerstvo investícii regionálneho rozvoja a informatizácie sa dôrazne ohradzuje voči nekompetentným tvrdeniam a klamstvám Ďuriš Nicholsonovej. Europoslankyňa to robí systematicky, jej lži musela dokonca vyvracať už aj Európska komisia a pani europoslankyňa sa po tejto blamáži radšej rozlúčila so svojou stranou, v ktorej dlhé roky pôsobila. Robí hanbu nielen sebe, ale hlavne Slovensku," reagoval ostro Remišovej rezort.

Slovensku podľa ministerstva od nástupu súčasnej vlády neprepadlo “ani jediné euro” v troch hlavných fondoch. "Na rozdiel od vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho, kedy po obrovskom škandále s eurofondami na vedu a výskum, kedy skrachoval celý program Výskum a inovácie, sa musel tento zlúčiť s programom na betónovanie ciest na ministerstve dopravy. Zároveň kvôli škandálu prepadlo 150 miliónov eur, ktoré sú pre Slovensko nenávratne stratené," uviedlo ministerstvo. "Pani Ďuriš Nicholsonová túto skutočnosť účelovo opomína, namiesto toho hovorí o nejakých pomyselných 8 miliardách, ktoré podľa jej úsudku určite prepadnú. Aj pri sume 8 miliárd je úplne mimo, pretože do marca 2024 treba už dnes dočerpať nižšiu sumu," uvádza ministerstvo.

