"Ako bolí facka Slovenku? Menej ako Švédku?" začína svoj príspevok europoslankyňa Ďuriš Nicholsonová. Neschválenie Istanbulského dohovoru vysvetľuje vplyvom cirkvi na politikov. "Posluhovači klerikálnych strán a populistickí križiaci vo vláde a v parlamente zabránili tomu, aby Slovensko ratifikovalo Istanbulský dohovor. Ako jeden z dôvodov uviedli obavu z toho, že “gender” ideológia nám zoberie našu tradičnú šibačku - zlegalizované mlátenie žien," píše politička.

Informovala tiež, že pracuje na príprave smernice o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. V momente, ako bude táto smernica schválená na úrovni Európskej únie, musíme ju podľa političky premietnuť aj do našej legislatívy. "Ako žena, politička zo Slovenska, veľmi vítam, že ide o smernicu, ktorá sa musí preklopiť do národnej legislatívy, lebo v prostredí členských štátov sa nemôžeme spoliehať len na dobrú vôľu politikov," vraví Nicholsonová.

Podľa slov Ďuriš Nicholsonovej, tým že Slovensko neratifikovalo Istanbulský dohovor, bitky žien a domáce násilie nezmizli. "To len my, slepí, hluchí a nevedomí, sme sa pripravili o dáta a monitoring. Posledné ucelené a spracované čísla o týraných ženách máme z roku 2016!!!" upozornila europoslankyňa. Zdôverila sa, že sama bola pred pár rokmi svedkyňou v prípade domáceho násilia. Jej kamarátku týral muž, šokujúce detaily príbehu NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

"Najnovšie výskumy hovoria o tom, že najvyššia evidovaná miera násilia na ženách je v škandinávskych krajinách a najnižšia v južných. Hlúposť. Ak chceme naozaj zistiť, kde najviac trpia ženy, treba brať do úvahy celkovú kultúru spoločnosti. A pravda je taká, že to, čo Švédka vníma ako násilie, považuje Slovenka často za prejav lásky alebo niečo, čo si jednoducho zaslúžila," hovorí Nicholsonová.

Odvtedy sa podľa europoslankyne na Slovensku niečo zmenilo, napríklad to, že ženy vypočúvajú vyšetrovateľky. Výsluch by tak mal byť ohľaduplnejší k obetiam domáceho násilia. To, že niektoré veci začali fungovať, je však podľa Ďuriš Nicholsonovej najmä zásluhou mimovládok. "Ale veľmi veľa vecí v boji proti násiliu na ženách na Slovensku nefunguje: Chýbajú dáta. Chýbajú nám aj odborníci. Chýbajú sociálne a podporné služby pre obete domáceho násilia. Násilie na ženách je často políciou kvalifikované ako priestupok a nie trestný čin," skonštatovala.

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová rada nosí štýlové klobúky. Zdroj: instagram/luciadurisnicholsonova

Nicholsonová tiež uviedla, že na európskej konferencii o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu sa hanbila, že Slovensko je aj v tejto oblasti na chvoste. "Pretože Slovensko a naše štátne politiky sú pod obrovským vplyvom klerikálnych strán a organizácií ako Ordo Iuris a väčšina politikov má problém s rodom a s rodovo podmieneným násilím," vysvetľovala politička.