Čoraz viac sa ozývajú hlasy, že Európska únia (EÚ) by mala do svojich štruktúr veľmi rýchlo integrovať napadnutú Ukrajinu. Myslia si to mnohí politici vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej. Europoslankyňa Monika Beňová vysvetľuje, že to vôbec nie je jednoduché. Odborník sa pozrel na to, či by to Ukrajine pomohlo vo vojne s Ruskom.

Čaputová spolu s ďalšími šiestimi prezidentmi dokonca vyzvala členské štáty EÚ, aby Ukrajinu prijali čo najrýchlejšie. Pridala sa k nej aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová: „Ukrajina patrí do EÚ a do NATO. Zelenskému sme dali do rúk muníciu, chlieb aj valašku. Šiel rovno do prvej línie. Potrebujeme tam takých víťazov, ktorí konajú.“

Europoslanec za Progresívne Slovensko Michal Šimečka už včera avizoval, že robí všetko preto, aby sa podarilo Ukrajinu integrovať: „Dnes celý deň bojujem o jednu vec - aby Ukrajina čím skôr získala status kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ.“ Práve dnes sa má o statuse našich východných susedov v Európskom parlamente hlasovať. Šimečka vo svojich slovách na sociálnej sieti upozornil aj na prejav ukrajinského prezidenta Zelenského. „Bojujeme o prežitie, ale bojujeme aj o možnosť byť rovnoprávni Európania. Sme rovnakí ako vy. Ukázali sme svoju silu. Teraz ukážte, že nás v tom nenecháte,“ povedal ukrajinský prezident.

Beňová tak, ako jej kolegovia z europarlamentu dúfa, že vojna na Ukrajine už dlho nepotrvá: „Nie som vojnový stratég, a tak neviem, čo sa dá urobiť, aby sa táto nespravodlivá vojna skončila.“ Beňová zároveň chápe, že súčasná situácia vyvoláva emócie, no chce vniesť do debaty o vstupe Ukrajiny do EÚ racionálny rámec a nevidí to ružovo: „Vstup do EÚ predpokladá splnenie kritérií, ktoré sa zatiaľ Ukrajine darilo napĺňať len čiastočne.“ Podľa nej je aj preto nereálne, že by sa náš východný sused stal členom EÚ v dohľadnej dobe.

Politológ a bezpečnostný analytik Ivo Samson dokonca podotýka, že ani vstup Ukrajiny do EÚ by vojnu nezabrzdil: „Pre súčasnú situáciu na Ukrajine je to gesto síce sympatické, ale Ukrajine to nepomôže, pretože EÚ nemá samostatnú obranu ako NATO.“ Odborník sa domnieva, že gesto začlenenia našich východných susedov do EÚ demonštruje solidaritu voči Ukrajine. Rusko si preto môže uvedomiť, že v momente, keď bude ďalej pôsobiť proti Ukrajine, tak ho čakajú ďalšie a ďalšie sankcie, lebo Ukrajina už bude mať status kandidáta na vstup do EÚ. „Stať sa členom EÚ je dlhý proces, musíte prerokovať množstvo článkov, čo Slovensku trvalo roky a EÚ do svojich radov len tak niekoho nepustí,“ dodal Samson.

Približovanie Ukrajiny k EÚ je podľa odborníka na zahraničnú politiku Hlasu Petra Kmeca dokonca v záujme Slovenska, keďže ide o nášho suseda s vyše 40-miliónovým trhom. Tak ako sa rozširovaním EÚ v roku 2004 ekonomicky vyšvihli východné regióny Rakúska, tak môže byť približovanie Ukrajiny k EÚ podľa Kmeca prínosné pre celé Slovensko, predovšetkým pre jeho východnú časť. Kmec má aj nápad, ako Ukrajine pomôcť: „Keďže plnohodnotné členstvo je skôr otázka rokov ako mesiacov, pre Ukrajinu bude potrebné prijať novú zrýchlenú procedúru a zároveň vypracovať ponuku širokého ekonomicko-strategického partnerstva a integrovať ju do európskeho hospodárskeho priestoru.“

