V rozhovore sa dočítate:

či Ďuriš Nicholsonová neľutuje odchod zo strany,

ako europoslankyňa komunikovala s Richardom Sulíkom,

čo hovoria o našom premiérovi v europarlamente

Od tlačovky s pani Cigánikovou prešlo vyše týždňa. Ako sa na ňu a na to, čo po nej nasledovalo, pozeráte s odstupom času?

- K vlastnej chybe som sa postavila čelom, vyvodila som za to voči sebe zodpovednosť. Bez plánu B som odišla zo strany, v ktorej ma čakala politická budúcnosť. Nemám záujem škodiť ani SaS, ani vládnej koalícii, zároveň sa nemienim nečinne prizerať chybám, ktoré vláda robí a na ktoré doplácajú ľudia.

Ľutujete, že ste ju zvolali?

- Určite nie, lebo vecne si stojím za tým, čo som povedala. Dnes sa ukazuje, že tlačovka mala zmysel. Eurofondy sú konečne téma. Mrzí ma len to, že ľuďom, ktorí sa prepadli schémami štátnej pomoci a prepadávajú sa do chudoby, táto vláda pomáha málo a neúčinne. Z pohľadu týchto ľudí, ktorí nemajú za čo platiť nájom, energie, internet pre deti a základné životné potreby, je tá miliarda nenávratne preč. Práve z tej miliardy mohla vláda zdvojnásobiť pomoc ľuďom a ekonomike.

Informáciu týkajúcu sa eurofondov ste dostali v piatok, tlačovku ste usporiadali v pondelok. Prečo ste medzičasom nezavolali pani Remišovej?

- Tú miliardu mohli presunúť na pomoc ľuďom len do konca decembra. Vo februári už bolo po funuse. Ak by som aj zavolala pani Remišovej, hovorila by mi to, na čo ju jej úradníci ,nabrífujú´, a dala by mi k dispozícii zavádzajúce čísla z iných presunov medzi inými fondami. Ja by som sa tými klamlivými informáciami nedala opiť tak ako verejnosť, ktorá, pochopiteľne, nerozumie komplikovanej spleti eurofondov. Do tej tlačovky by som aj tak išla, lebo bolo pre mňa oveľa dôležitejšie povedať vláde, aby sa zobudila a začala pristupovať k prerozdeľovaniu eurofondov nie podľa politického kľúča, ale podľa toho, čo krajina a ľudia potrebujú. Mojím primárnym cieľom vôbec nebolo útočiť na vicepremiérku Remišovú, ale vyzvať vládu, nech odloží rezortizmus.

Pani Remišová neočakávala váš odchod zo SaS, prečo ste to napriek tomu spravili?

- Odísť zo SaS bolo moje rozhodnutie, ktoré som urobila z vlastných zásad a princípov, a na to si nebudem pýtať povolenie ani od pani Remišovej, ani od nikoho iného. Ja sa spovedám voličom a verím, že väčšina voličov toto moje rozhodnutie pochopila.

Rozprávali ste sa s ňou po pondelkovej tlačovke? A ak áno, ako ste si to vysvetlili?

- Áno, hovorili sme spolu o tom, odkiaľ chcú získať eurofondovú pomoc na kurzarbeit a štátnu pomoc ľuďom bez príjmu. V Európskom sociálnom fonde peniaze chýbajú, lebo miliardu nepresunuli, a momentálne je štátna pomoc dotovaná zo štátneho rozpočtu a z pôžičiek zo SURE mechanizmu, čo nie je dlhodobo udržateľné.

Objavili sa názory, že ste minulotýždňovú tlačovku použili len ako „zásterku“ pre odchod zo strany. Vedeli by ste sa k tomu vyjadriť?

- Je zaujímavé, že úroveň politickej kultúry na Slovensku je tak nízko a tak málo politikov je schopných vyvodiť voči sebe zodpovednosť, že ľudia odmietajú uveriť, že politik môže odísť pre princípy a zásady a pre to, aby sa na seba vedel pozrieť do zrkadla. Či tomu niekto verí alebo nie, ja som odišla pre principiálny postoj, lebo sa neviem zmieriť s tým, že vláda pre rezortizmus hodila cez palubu desaťtisíce ľudí, ktorí končia v chudobe.

