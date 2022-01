Nicholsonová sa svojim fanúšikom zdôverila na sociálnej sieti, že po dlhej dobe sledovala politickú diskusiu vo verejnoprávnej televízii. Jednalo sa o nedeľňajšie vysielanie, kde spolu diskutovali minister zahraničných vecí Ivan Korčok a predseda strany Smer Robert Fico. "Išlo ma poraziť. Bol to andrenalín, bola to sila," vyjadrila sa Nicholsonová. Vo svojom videu však popísala aj svoj recept, ako sa podľa nej má Slovensko zbaviť Igora Matoviča a Roberta Fica! Podľa nej sa to dosiahnuť zmenou na poste premiéra krajiny. A europoslankyňa povedala aj meno toho, koho by si na tejto stoličke vedela predstaviť!

Vyjadrenie nájdete vo videu: