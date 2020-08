Z primátora na župana

Milan Majerský bol dlhé roky známy predovšetkým z komunálnej politiky. Tri roky pôsobil ako primátor v Levoči a hoci vo funkcii stihol urobiť pre mesto dosť, spájala sa s ním aj jedna kauza. V roku 2016 mesto pod jeho vedením nakúpilo pozemky s cieľom vybudovania individuálnej bytovej výstavby v cene 17 €/m² a následne oslovilo realizačnú firmu, ktorej tejto pozemky mesto predalo priamo, bez súťaže za cenu 10 €/m², čo osobne v diskusii TV Levoča potvrdil aj zástupca primátora.

Ako primátor skončil, keď sa stal županom Prešovského samosprávneho kraja. Poraziť sa mu podarilo do toho času neohrozeného smeráckeho kandidáta Petra Chudíka. Po tomto historickom úspechu však prišlo veľké sklamanie. V apríli 2018 požiadala o rozvod dnes už jeho exmanželka Marcela a rozhodla sa dať prednosť inému mužovi. Dve dospievajúce deti zostali s Majerským, ktorému sa podarilo vybaviť cirkevnú anuláciu manželstva.

Kritická anulácia

Za tento počin si vyslúžil aj istú dávku kritiky, s čím sa však dokázal vyrovnať. „Každý z nás potrebuje byť niekým milovaný, je to prirodzené, nie je dobré, aby bol človek sám. Ak do môjho života vstúpi niekto iný, verím, že to bude požehnanie tak pre mňa, ako aj pre mojich blízkych,“ povedal pred časom nášmu denníku a dnes je už jasné, že tento sen sa mu splnil.

Opätovnou láskou totiž zahorel k straníckej kolegyni a europoslankyni Miriam Lexmann, s ktorou sa pred pár dňami oženil. Práve nová partnerka bola dôvodom, pre ktorý dal predchádzajúci zväzok anulovať. Obaja veriaci prirodzene túžili mať svadbu v kostole a svoje áno si povedali v kostole na kalvárii v Bratislave. To však za ostatné obdobie nebolo jediné víťazstvo Milana Majerského. Počas sobotňajšieho snemu mimoparlamentnej strany KDH sa totiž stal jej novým predsedom, hoci na funkciu kandidoval ako jediný.

Nový zamilovaný pár v slovenskej politike.

Jeho predchodcovi Alojzovi Hlinovi kandidatúra na podpredsedu nevyšla a Majerský sa otvorene vyjadril, že by si s ním spoluprácu vo vedení hnutia nevedel predstaviť. Na to, či bude aj vo funkcii predsedu pokračovať v aktuálnom víťaznom ťažení, sa pozrel politológ Tomáš Koziak.

„Dokázal dvakrát zvíťaziť v regionálnej politike, čo je mimoriadne náročné. Takýto úspech sa nedá pripísať niekomu, kto by nedokázal presvedčiť. Myslím si, že podobný úspech by mohol priniesť aj KDH, hoci jeho spôsob politiky bude určite konzervatívnejší. KDH však dokáže prezentovať ako štandardnú politickú stranu a myslím, že by ho dokázal potiahnuť nad 5 %,“ zhodnotil odborník, ktorý sám na východe Slovenska pracovne pôsobí. Priznal, že v regióne bol počas župných volieb mimoriadne aktívny a odviedol kus práce. Ako mínus vníma to, že byť lídrom hnutia a zároveň županom bude mimoriadne náročné. „Môže sa však oprieť o východ, ktorý je konzervatívnejší než zvyšok Slovenska a ľudia ho tam poznajú,“ uzavrel.

Tomáš Koziak