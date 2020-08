Naštvala ho prezidentka! Premiér Igor Matovič (47) je síce vo funkcii iba niečo vyše štyroch mesiacov, ale na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej (47) a jej úradu smeroval už niekoľko výčitiek. Komu to pomôže a komu to uškodí? Vysvetlenie odborníkov prekvapí.

Najnovšie sa šéf kabinetu obul do hlavy štátu pre zákon o elektronických komunikáciách, ktorý Čaputová vetovala. Úprava mala umožniť Úradu verejného zdravotníctva získavať telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v rizikových krajinách. „Najsilnejšiu zbraň, ktorú sme dnes mohli mať k dispozícii, nám prezidentský úrad vypol, a to ma mrzí,“povedal premiér, pričom bolo vidieť aj počuť jeho nasrdenosť.

Nebolo to pritom prvýkrát. Ešte koncom júla totiž prezidentka vetovala zákon o prokuratúre. Mal si pritom meniť spôsob výberu aj možnosť odvolania generálneho i špeciálneho prokurátora. Čaputová odkázala, že je presvedčená o protiústavnosti niektorých ustanovení. Vysokí ústavní činitelia sa nezhodli ani na prípadnej kandidatúre exministra spravodlivosti Daniela Lipšica (47) na post generálneho prokurátora. V tom čase totiž platil zákon, že kandidovať môže iba osoba, ktorá vykonávala funkciu prokurátora. Daniel Lipšic má síce právnické vzdelanie, prax mu však chýba, aj keď pôsobí ako advokát. Prezidentka tak naznačila, že jeho prípadné vymenovanie by bolo sporné a naznačila, že prokuratúra má dostatok kvalitných ľudí. Matovič bol však presvedčený, že Lipšic by išiel mafii po krku.

O voľbe generálneho prokurátora Čaputová: „Táto zmena siaha na ústavné právomoci Ústavného súdu a namiesto odborného orgánu by o disciplinárnej zodpovednosti generálneho prokurátora rozhodovali orgány politické.“ Matovič: „S mojimi kolegami rešpektujeme pripomienky pani prezidentky. No nerozumiem, prečo by mal náš zákon skončiť na Ústavnom súde.”

Takéto odkazy však prezidentka ako problém nevníma. „Prezidentka pri rozhodovaní o vrátení zákonov neposudzuje názorový nesúlad s premiérom, ale posudzuje súlad schválených zákonov s ústavou. Názorové rozdiely medzi politikmi sú prirodzené a pokiaľ sa neodohrávajú v osobnej rovine, nemali by mať negatívny vplyv na ich vzájomnú komunikáciu,”reagoval hovorca prezidentky Martin Strižinec. Premiérova hovorkyňa Tatiana Kmecová zase podotkla, že premiér má s pani prezidentkou dobrý korektný vzťah a vo väčšine názorov na veci verejné sa zhodujú. „Občas sa vyskytnú odlišné pohľady, napr. pri zákone o elektronických komunikáciách, ktorý pani prezidentka vrátila parlamentu. Pán premiér to považuje za zbytočnú nadprácu v čase, keď potrebujeme ľudí chrániť pred importom nákazy z tretích krajín,“ doplnila.

Politológovia hovoria, že napriek menším konfliktom je všetko v poriadku. ,,V slobodnej spoločnosti toto nie je ničím výnimočné. Je prirodzené, že obaja môžu mať na citlivé ústavné otázky odlišný názor,” myslí si politológ Miroslav Řádek, ktorý dodal, že o voličské sympatie nemusí prísť ani jeden z nich. ,,Ak obaja dokážu verejnosti predostrieť dostatočne zrozumiteľné argumenty, verejnosť by mohla chápať prístup pani prezidentky aj premiéra. Ak dnes majú názorovú nezhodu, nemusí to nutne znamenať politický konflikt,” uzavrel s dôvetkom, že Matovič by sa však mal vyvarovať prípadnému eskalovaniu názorového nesúladu do otvoreného konfliktu. Podobne to vidí aj politológ Radoslav Štefančík. ,,Demokracia je o diskusii, nie o presadzovaní názorov jednej strany. Pokiaľ sa táto diskusia vedie v medziach slušnosti, môže akýkoľvek názorový konflikt, aj medzi ústavnými činiteľmi, demokraciu posunúť na vyššiu úroveň,”povedal.

O Lipšicovi ako šéfovi prokurátorov Čaputová: ,,Naznačila som , že prokuratúra má dostatok skvelých kandidátov.” Matovič: ,,Mafia má strach, že by im Daniel Lipšic ako generálny prokurátor išiel po krku.”

Konflikt Kisku s Ficom K ostrému prezidentsko-premiérskemu konfliktu prichádzalo aj za éry Andreja Kisku a Roberta Fica. Nezhody, ktoré pretrvávali celé roky, eskalovali počas predvolebnej kampane vo februári 2020. ,,Takú hnusnú antikampaň, ako spustil pred týmito voľbami Smer, Slovensko ešte nezažilo,” vyjadril sa v reakcii na predvolebné spoty Kiska. Toho Fico nazýval klamárom a daňovým podvodníkom. Malo byť za tým aj to, že ho vtedajšia hlava štátu odmietla potenciálne vymenovať za šéfa Ústavného súdu.

Novela o elektronických komunikáciách Čaputová: ,,Z môjho hľadiska nová právna úprava nie je dostatočne určitá.“ Matovič: „Najsilnejšiu zbraň, ktorú sme dnes mohli mať k dispozícii, nám prezidentský úrad vypol, a to ma mrzí.“