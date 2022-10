Iba na jednom mene sa poslanci, logicky, nezhodli. Viacerí však spomenuli poslanca, ktoré mnohých možno prekvapí – Štefana Kuffu. Bol medzi nimi aj Milan Kuriak (OĽaNO). „Vychádzam s ním hlavne osobne, ale aj pracovne v tom, že nemá problém ako opozičný poslanec podporiť mnohé koaličné zákony. Poznám ho niekoľko rokov, obhajuje tie isté hodnoty ako ja. Vážim si uňho, že si zachoval svoju tvár a neuhol. Mrzí ma, že mu dávajú nálepku fašistu, čo určite nie je,“ vysvetlil Milan Kuriak svoj názor na Kuffu, ktorý pôsobil v OĽaNO, do parlamentu sa dostal na kandidátke ĽSNS a aktuálne je v pléne nezaradeným poslancom.

Rovnakého poslanca si vybrala Slavěna Vorobeľová (nezaradená), ktorá pri svojej odpovedi vychádzala aj z toho, odkiaľ jednotliví zákonodarcovia pochádzajú. „Pôsobím ako nezaradený poslanec na strane opozície, ale v rámci koalície poznám množstvo poslancov, tykám si s mnohými. Väčšinou ide o ľudí z východu, keďže som z východného Slovenska, z Humenného. Čiže s Tomášom Šudíkom, pani Máriou Šofranko a s Gyorgim Gyimesim (obaja OĽaNO). V súčasnosti vychádzam dobre s Tomášom Tarabom, aj so Štefanom Kuffom,“ vymenovala Vorobeľová.

Práve Tomáš Šudík je veľkým obľúbencom aj Petra Cmoreja (SaS): „S ním sa stretávam pomerne často. Tomáš je veľmi inteligentný chalan, je s ním zábava, o to viac ma niekedy mrzí, keď hlasuje za niektoré veci svojho šéfa, ktoré nie sú práve domyslené. Dúfam, že sa polepší,” zavtipkoval Cmorej s tým, že v OĽaNO je dosť sympatických ľudí, s ktorými sa podľa jeho slov dá vychádzať. „Doplnil by som aj Lukáša Kyselicu. Keby som mal byť ironický, tak zaujímavý vzťah mám s poslancom Stanislavom Mizíkom od fašistov, pretože on ma vždy náramne pobaví, keď vystupuje. Rozpráva totiž strašné hlúposti,“ dodal Peter Cmorej.

Samotný Šudík si zase veľmi dobre rozumie s poslancami SaS. Spomenul predovšetkým Jána Benčíka, Annu Zemanovú či Jarmilu Halgašovú. „Čo sa týka tých strán, ktoré sú už dlhšie v opozícii, tak viem sa porozprávať aj s Humenčanmi, ktorí tu sú. Napríklad Jana Vaľová, Erik Tomáš alebo Slavěna Vorobeľová. Máme iné politické názory, ale pozdraviť sa pozdravíme a keďže sme z jedného kraja, tak sa snažíme niečo spoločne vybaviť pre náš región,“ vysvetlil Tomáš Šudík.

Vorobeľovú vypichol aj Jozef Šimko z klubu Sme rodina a doplnil: „Spomenul by som aj pána Martina Čepčeka. Sú to seriózni ľudia, ktorí hlasujú podľa vlastného vedomia, svedomia a neprekáža im to, že ide o návrh koaličný alebo opozičný. S týmito dvoma vychádzam perfektne,“ vysvetlil Šimko.

Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) si vecne najviac rozumie s Miroslavom Kollárom a Tomášom Valášekom (obaja nezaradení). Z názorového iného brehu má najradšej poslanca Jána Kerekrétiho (OĽaNO), ktorého považuje za srdečného človeka s pochopením.„V klube OĽaNO je to mimoriadne vzácne. Myslím si, že si rozumiem aj s Vladimírom Balážom (Smer-SD), keďže som praxovala v nemocnici, kde pracuje a dokonca aj na jeho oddelení. Je to veľký odborník a veľmi príjemný človek. Až sa zvyknem čudovať, čo robí v Smere,“ doplnila Jana Bittó Cigániková.

Nezaradený poslanec Miroslav Kollár si vybral meno svojho bývalého straníckeho kolegu Juraja Šeligu (Za ľudí). „Začínali sme vo ‚veľkej‘ politike spolu, dnes sme síce ‚koalícia – opozícia‘, ale ľudsky si s ním spomedzi mojich kolegov rozumiem asi najlepšie. A aj keď jeho posledným politickým rozhodnutiam úplne nerozumiem, držím mu palce a zostávame priateľmi,“ povedal.

Milan Potocký z OĽaNO má zasa dobrý vzťah s Romanom Foltínom z SaS. Čo sa týka súčasnej opozície, nemá s nikým problém a vychádza s nimi dobre. Na meno sa neulakomil Alojz Baránik (SaS): „Samozrejme, vychádzam s viacerými. Z ústavnoprávneho výboru napríklad pán Milan Vetrák, potom Lukáš Kyselica, Kristián Čekovský (všetci OĽaNO) a tak.“

Kristiánovi Čekovskému (OĽaNO) sú ideovo najbližší členovia SaS, preto ho mrzí ich odchod do opozície. „V každom prípade, vždy si mám čo povedať s viacerými členmi ich poslaneckého klubu. V parlamente sedí kúsok odo mňa Vladimíra Marcinková, s ktorou sa vždy rád porozprávam o práci aj súkromnom živote,“ priblížil poslanec OĽaNO.

Veľa priateľov v koalícii má aj kandidát na košického župana Erik Ňarjaš (OĽaNO). „Vychádzam dobre s väčšinou poslancov. Z iných strán môžem spomenúť poslancov Sme rodina, ako napríklad Ľubo Krajčír, Jozef Hlinka, z opozície mám korektný vzťah s Denisou Sakovou (Hlas-SD) či s Martinom Nemkym (Smer-SD).“Jaroslav Baška zo Smeru-SD si vybral Petru Hajšelovú (Sme rodina), ktorá rovnako ako on pochádza z Nitrianskeho kraja. „Dobre sa dá komunikovať aj s Mariánom Viskupičom z SaS,“ dodal.

Patrick Linhart (Sme rodina) konkrétne meno neprezradil: „Rozumiem si so všetkými, ktorí sú normálni a príčetní.“ Podobne strohí boli aj iní poslanci. Napríklad Juraj Krúpa (klub SaS): „Uf, normálne uvažujem. Ja neviem, oni sú všetci rovnakí.“ Žiadne meno nepovedal ani exminister školstva Branislav Gröhling (SaS): „Nemám vyslovene jedného človeka, sú to štandardné pracovné vzťahy.“

Paradoxne, hoci v parlamente pôsobia hneď traja predsedovia politických strán, nespomenul si na nich ani jeden koaličný alebo opozičný poslanec. Boris Kollár, Peter Pellegrini a Robert Fico skončili bez jediného hlasu.

