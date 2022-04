Výkladnou skriňou centra Horného Zemplína bol dlhé roky volejbal. Hráči niekdajšieho VK Chemes Humenné sa stali medzi rokmi 2008 až 2014 štyrikrát majstrami Slovenska. Po následných nezhodách s exprimátorkou sa klub presťahoval do Spišskej Novej Vsi a zdalo sa, že dobrému volejbalu v Humennom jednoducho odzvonilo. „Šport sa nám podarilo zachrániť. Veľkým úspechom je, že sa znova dostáva v našom meste do popredia volejbal. S predstihom sme vyhrali prvú ligu, pomalými krokmi začíname odznova a je snaha dostať klub tam, kde bol zhruba v roku 2010, keď sa tu hrala extraliga," uviedol primátor Meričko. Volejbalisti našli svoj nový domov v mestskej športovej hale s kapacitou zhruba 1 300 miest na sedenie.Napriek skvelým výsledkom sa z nej klub musel na istý čas porúčať. Dôvodom je to, čo ovplyvňuje už dva mesiace životy ľudí v celej Európe, teda vojna na Ukrajine. „Áno, len momentálne je tam vybudované veľkokapacitné registračné centrum pre utečencov z Ukrajiny, takže sa museli vrátiť späť na Gymnázium arm. gen. L. Svobodu. Dúfame, že v novej sezóne sa vrátia späť,“ dodal „šéf“ mesta.

Humenné napreduje v budovaní športových ihrísk, štadiónov a celej infraštruktúry. Zdroj: facebook M.M., MsÚ HE, archív

To je od začiatku nepokojov a následnej utečeneckej krízy jedným z prvých útočísk pre odídencov: „Mali sme nedávno niekoľko stretnutí s hasičmi, so zástupcami okresného úradu a dokonca aj s predstaviteľmi UNICEF-u, ktorí monitorujú situáciu v súvislosti s utečeneckou vlnou z Ukrajiny. Môžem povedať, že situácia je momentálne pokojná. Aj v samotnom registračnom centre nie je momentálne veľa ľudí, zo začiatku bolo omnoho plnšie. Napriek tomu sme pripravili aj núdzové ubytovanie s kapacitou 50 lôžok v telocvični futbalového klubu pre prípad, že by sa niečo akútne stalo na hraniciach. Ďalších 200 miest je v azylovom dome a 300 v stanovom mestečku, ale to je momentálne zavreté, keďže bolo už málo využívané. V prípade zmeny situácie sa však znova uvedie do prevádzky v priebehu jedného dňa.“

Článok pokračuje na ďalšej strane.