Nezamestnanosť a tisíce ľudí BEZ PRÁCE: Svrček scenár s rozpočtovým provizóriom nevidí ružovo!

V prípade rozpočtového provizória čaká Slovensko prepad HDP o 4,1 percenta a o prácu by prišlo vyše 53-tisíc ľudí. Povedal to poslanec hnutia Sme rodina Miloš Svrček v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl.