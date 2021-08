Očkovacia lotéria v nedeľu odštartovala veľkým štýlom. Hlavnú výhru 100 tisíc získal z piatich vyžrebovaných len 1 človek. Záchranár Matej bol v čase živého vysielania v práci, kde lotériu nesledoval, a pani Zuzana nevidela heslo kvôli internetovému oneskoreniu. Zvyšní ani nezdvihli.

Málokto však vie, že kontroverzná lotéria prebieha aj cez týždeň. Každý deň sa žrebuje aj o menšie výhry - desaťtisíc a tisíc eur. V utorok sa dokonca žrebuje 25 výhercov, ktorý dostanú 100 eur. Zoznam výhercov pravidelne zverejňuje ministerstvo financií na svojej stránke. To, či ste vyhrali, si môžete dokonca už zjednodušene vyhľadať podľa mena, obce alebo vášho jedinečného kódu.

Má to však jeden háčik. Ak by ste si výsledky chceli pozrieť dnes, asi veľmi nepochodíte. Stránka totiž nefunguje - buď sa načítava veľmi pomaly alebo vôbec. Ak sa vám aj načíta, pod vyhľadávacím modulom svieti "nie sú k dispozícii žiadne dáta". Na stránku sme sa snažili počas dňa dostať viackrát, no neúspešne.