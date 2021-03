Juraj Draxler, ktorý ako tvrdí, nie je súčasťou žiadnej politickej strany, započal neštandardný občiansky odpor. Nazval ho Noc plná protivládnych aktivít a počas tejto noci symbolicky zablokoval ministerstvá reťazami, nad Dunaj vypustil klauna s podobou premiéra Igora Matoviča (väčšieho, než minule) a pred Úrad vlády navozil vlečku hnoja. "On ho na nás kydá každý deň, teraz sme mu to vrátili," uviedol vo svojom príspevku na sociálnej sieti odkaz premiérovi Matovičovi.

A toto nie je ani zďaleka všetko. "V prvom rade chceme dať najavo, že táto vláda prekračuje všetky medze toho, čo je tolerovateľné a zvlášť to platí o premiérovi Igorovi Matovičovi. Dnes, keď platia veľmi prísne pandemické opatrenia, je to taký symbolický protest," vyjadril sa Draxler pre náš denník. V protestných aktivitách hodlá pokračovať. "Pokiaľ budú trvať protipandemické opatrenia a nebude možný reálny protest, pôjde o aktivity v podobnom duchu," povedal na dôvažok exminister.

Draxler, ktorý stojí v čele Nezávislého centra pre verejnú politiku argumentuje tým, že vypracoval spolu s kolegami v Británii, ale aj Francúzsku 100 stranovú štúdiu, ktorá mohla vláde pomôcť so zvládaním pandémie, ale aj jej ekonomických dopadov.

Ako by v týchto časoch postupoval on? "Od začiatku sme upozorňovali nielen na boj s pandémiou, ale aj na ekonomické aspekty. Zároveň tvrdím to isté, čo odborníci a ľudia, ktorí sa problematike rozumejú - navýšiť trasovacie kapacity sme mali ešte v lete, keď na to bol čas. Keď sa situácia zhoršila, bolo potrebné nasadiť lockdown, ktorý by bol aj účinne vymáhaný. K tomu sme dodnes nedospeli," uzavrel Draxler.

