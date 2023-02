Nevinný STATUS Andreja DANKA? Nasledovala TVRDÁ reakcia ZNÁMEHO poslanca a VÁŠNE fanúšikov! ×

Líder SNS a bývalý predseda parlamentu Andrej Danko sa netají svojou ambíciou návratu do parlamentu a možno aj priamo do vládnej koalície. Jeho kritika súčasnej koalície je prakticky na dennom poriadku, no tentokrát zmenil rétoriku. Namiesto hľadania chýb na iných, zameral pozornosť iba na seba.