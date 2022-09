Po prílete na letisko Milana Rastislava Štefánika smerovali prvé kroky monarchov priamo do prezidentského paláca. Hovorca vtedajšieho prezidenta Ivana Gašparoviča a odborník na etiketu Marek Trubač označil stretnutie s kráľovnou za zážitok na celý život. „Mnohí ju vnímali ako celebritu či obdivovanú osobnosť, no stále to bola obyčajná žena i keď v neobyčajnom postavení," spomína. „Vyžarovala z nej pokora, charizma a pokoj. Bola to žena plná múdrosti a života, ktorá kypela energiou a zrejme práve to ma na nej očarilo," zamyslel sa.

„Napriek vysokému veku, množstvu povinností a záťaži, ktorú so sebou prináša povinný protokol, napriek tomu všetkému si s každým rada podala ruku a správala sa ľudsky a milo. Vyžarovala z nej aura," hovorí skúsený protokolista s dôvetkom, že možno práve to je to, čo súčasným politikom chýba. „Mnohí sa totiž nad ľuďmi radi vyvyšujú," doplnil.

Slávnostné privítanie a prehliadka čestnej stráže. Zdroj: TASR

Trubačovi sa podľa vlastných slov veľmi páčilo, ako kráľovná reagovala na našu krajinu. „Veľa ľudí kritizovalo, že si po príchode do prezidentského paláca nevzala chlieb a soľ. Neumožňoval jej to totiž protokol, keďže kráľ nesmie na verejnosti konzumovať jedlo a piť nápoje. Náš zvyk sa jej však veľmi páčil a tradícia ju potešila." Kráľovský pár vraj rovnako očarila fujara. „Prezident Gašparovič ju mal položenú na stole a v jednej chvíli sa ho princ Philip zo žartu opýtal, na čo to slúži a či sa tým na Slovensku bijeme," spomína Trubač. „Vtedy vzal prezident fujaru do rúk a zahral im niekoľko tradičných slovenských tónov, na čo sa monarchovia dívali s veľkým úžasom."

Koňa darovali kráľovnej počas jej návštevy na Slovensku. Tá sa ho však rozhodla nechať v Topoľčiankach. Zdroj: juh

Panovníci si vo forme daru od nás okrem fujary odniesli encyklopédiu o Slovensku či umelecké dielo od Arpáda Pála. Ďalším vzácnym darom bol ušľachtilý lipican (plemeno koňa, pozn. red.) z národného žrebčína v Topoľčiankach. „Kráľovná si ho nikdy nevzala, no dostala album s jeho fotografiami. A prisľúbila, že keď sa na Slovensko vráti, určite sa pôjde na koníka pozrieť. To sa už, bohužiaľ, nestane," smutne podotkol Trubač. Vzácny dar si vyslúžil aj prezident Gašparovič - viac sa dočítate v galérií

ČÍM OBDAROVALA KRÁĽOVNÁ PREZIDENTA GAŠPAROVIČA SA DOZVIETE V GALÉRIÍ

Kráľovná Alžbeta s princom Philipom navštívili aj naše veľhory, ktoré ich podľa Trubača oslovili azda najviac. „Keď nás viezli lanovkou na Hrebienok, všade naokolo bola mimoriadne hustá hmla. Vo chvíli, keď sme vyšli na vyhliadku, sa však akoby na zavolanie - protokolárne celkom presne - hmla rozplynula, ukázala sa krásna dúha a zasvietilo slnko," hovorí Trubač a dodáva, že práve tento výhľad si kráľovská návšteva odnášala ako jednu z najkrajších spomienok. „Keď na druhý deň z Popradu kráľovná odlietala, požiadala pilota o okružný let nad Tatrami, ktoré chcela vidieť aj zhora."

