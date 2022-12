Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky by v decembri vyhral Pellegriniho Hlas-SD so ziskom 19,9 percenta hlasov. Nasledovali by Smer-SD so ziskom 15,8 percenta hlasov. A mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko, ktorá by dosiahla výtlak o sile 10,3 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza.

Zľava poslanec NR SR Richard Sulík (SaS), premiér SR Eduard Heger (OĽANO) a predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) Zdroj: Martin Baumann

Štvrtá v poradí by skončila Republika so ziskom 7,9 percenta. Kompletné výsledky prieskumu si môžete prezrieť v galérii.

VÝSLEDKY PRIESKUMU NÁJDETE V GALÉRII

Hlasovanie o osude vlády je naplánované zatiaľ na utorok 13. decembra, rovnako by sa malo hlasovať aj o návrhu štátneho rozpočtu. Predseda parlamentu už avizoval, že ak by vláda padla, o zákone roka by sa nehlasovalo a rokovanie by prerušil.