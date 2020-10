Prezidentka Zuzana Čaputová zareagovala na plán vlády otestovať celú krajinu. Oznámila, že Slovensko zatiaľ nemá kapacitu zdravotníkov na naplnenie tohto cieľa a kvôli tomu vyzvala premiéra Igora Matoviča, aby stopol plán sankciovať tých, ktorí na testovanie neprídu.

Pre televíziu TA3 mal k téme čo povedať aj politológ Ján Baránek. Pripomína, že Čaputová je okrem iného aj veliteľkou Ozbrojených síl a zároveň má vyššiu pozíciu než premiér. „Keď prezidentka dáva vyhlásenie, aké dáva, tak predpokladám, že občania by mali rešpektovať názor hlavy štátu. Môže tam potom ozaj vzniknúť konflikt najmä v prípade, ak Igor Matovič nebude rešpektovať jej výzvu, aby neuplatňoval reštrikcie voči tým, ktorí na testovanie nepôjdu,“zhodnotil situáciu.

Odborník dokonca predpokladá, že v prípade, ak sa dostane do silného konfliktu s prezidentkou, môže sa stať ešte jedna nebezpečná vec – občianskej nepokoje. „Ak ľudia, ktorí počúvajú prezidentku a na to testovanie nepôjdu, lebo sa tam napríklad nedostanú a následne budú zažívať reštrikcie kvôli tomu, že tam neboli, zrejme prejavia nepokoj,“povedal s tým, že ho táto predstava znepokojuje.

Zbystriť by malo podľa odborníka aj okolie Matoviča. „Tu sa už nehráme o tom, kto je dobrý, kto zlý a kto nejde na testovanie, ten podporuje Fica. To je hoax, ktorý tu šíria. Ja takisto nepodporujem Fica, ale nie som za tento plošný experiment, ktorý tu premiér chce vykonať,“dodal. Matovičovo najbližšie okolie podľa neho nesmie zabúdať na to, že Slovensko bude pokračovať aj po Matovičovi.

Sociologička Zuzana Kusá však s vyjadrením Baráneka nesúhlasí. "Rozbuškou by mohol byť už samotný zámer plošného testovania, jeho organizácia a obmedzenia, ktoré zasiahnu tých, ktorí sa testovaniu nepodrobia," povedala pre náš denník. Pri podobných úvahách však podľa nej treba uviesť, že mnoho ľudí sa rozhodlo nedať otestovať z obavy z nákazy a tí zrejme protestovať nebudú. "Ich hnev však bude silne znieť na sociálnych sieťach a môže byť motiváciou vyjsť do ulíc pre tie skupinky či spoločenstvá, ktoré silne nedôverujú súčasnej vláde a zároveň zažívajú reálne tvrdé obmedzenia svojich existenčných istôt a či nútené sociálne vykorenenie. Títo ľudia nepotrebujú pre svoj hnev ďalšie podnety, len kontakt na podobne naladených a frustrovaných ľudí, ktorí si myslia, že už v tejto chvíli nemajú čo stratiť," dodala.

