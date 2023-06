Risk je zisk, alebo aj nie... Igor Matovič (50) otvorene hovorí o spojenectve, ktoré by OĽaNO a priateľov mohlo stáť miesto v parlamente. V septembrových voľbách totiž hnutie zrejme zabojuje o hlasy voličov ako formálna koalícia spolu so stranami Kresťanská únia a Za ľudí. V takom prípade však budú musieť získať až sedem percent!

Matovič svoje plány poodhalil v diskusnej relácii RTVS. „Požiadavka z oboch strán bola, že by chceli ísť s nami do koalície. My sa koalície nebojíme. S veľmi veľkou pravdepodobnosťou s nimi nakoniec pôjdeme do koalície," vyhlásil šéf vládneho hnutia. Lídra či líderku kandidátnej listiny podľa jeho slov plánujú predstaviť v priebehu týždňa, pričom potvrdil, že on sám bude opätovne na poslednom, 150. mieste kandidátky.

Naposledy sa neúspešne s formálnou koalíciou pokúsilo zdolať sedempercentnú hranicu Progresívne Slovensko so stranou Spolu, na čo poukázal aj politológ Grigorij Mesežnikov. „Progresívne Slovensko na to doplatilo a dnes na to môže doplatiť Igor Matovič," upozorňuje odborník s dôvetkom, že mimo progresívcov sa vo voľbách objavila formálna koalícia naposledy v roku 1994 v rámci koalície Spoločná voľba. „Matovič chce zrejme ukázať svoju silu a nasadenie, no treba dodať, že ak sa OĽaNO nepodarí uspieť, potom môže necelých sedem percent stratených hlasov zmeniť celkovú konfiguráciu v parlamente," hovorí Mesežnikov.

Za „riskantný podnik“ označuje podobné úvahy aj politológ Tomáš Koziak. „Pre stranu, ktorá sa v prieskumoch potáca okolo „magickej" sedempercentnej hranice ide o veľmi riskantné rozhodnutie, ktoré môže viesť k tomu, že OĽaNO ostane stáť pred bránami parlamentu," varuje Koziak, ktorý za ideou volebnej koalície vidí dve možné vysvetlenia.

„Buď je to podmienka partnerov, s ktorými sa chce OĽaNO spájať, alebo ide o prehnané sebavedomie Igora Matoviča, ktorý chce takto ukázať, že sa koalície neobáva," uzavrel. Podľa júnového prieskumu agentúry AKO by hnutie OĽaNO vo voľbách získalo 7,1 percenta voličských preferencií a strana Za ľudí 0,6 percenta.

Danou volebnou stratégiou by zrejme ostali prekvapení aj dnes už bývalí členovia hnutia. „Pokiaľ viem, o koalícii ešte rokujú. No takéto rozhodnutie je určite riskantné," domnieva sa poslanec Erik Ňarjaš, ktorý Matoviča len tento pondelok opustil. „Napokon práve z tohto dôvodu ostalo stáť pred bránami parlamentu Progresívne Slovensko," dodal Ňarjaš.

Naopak, oveľa väčšiu dôveru si Matovič vyslúžil u Roberta Haláka. „Myslím si, že Igor to určite dá," odkázal bývalý člen OĽaNO. „Zrejme vedia, čo chcú," zhodnotil stručne ďalší bývalý člen Martin Čepček, ktorý sa domnieva, že OĽaNO sa napokon do parlamentu prebojuje. Azda najviac však svojim odkazom prekvapila niekdajšia členka hnutia Romana Tabák, jej slová nájdete v galérii.

