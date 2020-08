NEUVERITEĽNÉ: Český prezident Miloš Zeman mladne pred očami! TAKTO sviežo dávno nevyzeral

Prezident Českej republiky Miloš Zeman je verejnosti známy predovšetkým z akcií, na ktorých je vždy nahodený do slušného obleku. No okrem toho je aj milovník prírody. Vybehol do nej počas víkendu a pri pohľade na neho ani neuveríte, že už má 75 rokov!