Európsky týždeň mobility každoročne ponúka našim zákonodarcom možnosť, aby si vymysleli, ako sa čo najekologickejšie dostať do svojej práce. Často zvolia buď autobus, električku alebo bicykel. Premiér Heger to však zobral poctivo.

Dnes ráno mohli ľudia v uliciach hlavného mesta stretnúť premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) v netradičnej situácii. Slušný oblek vymenil za bežecké oblečenie, nasadil si šiltovku so slúchadlami a vybral sa na cestu do práce. A to veľmi netradične. Limuzínu s vodičom nechal na pokoji a namiesto nich prevetral svoju kondíciu.

V rámci európskeho týždňa mobility sa rozhodol na svoj úrad doslova dobehnúť. Okrem fotografov mu bol v pätách aj jeho ochrankár, ktorý možno doposiaľ za premiérom ešte utekať nemusel. Dnešné ráno bolo ale iné a musel sa zapotiť aj on.

Každý rok vzniknú pri tejto príležitosti vtipné fotografie známych politikov preháňajúcich sa na svojich tátošoch. Svoje pamätné obrázky majú napríklad bývalí ministri zo SMERU. Či už Ján Richter v reflexnej bunde alebo Robert Kaliňák na tandemovom bicykli.