Aprílová sobota konečne pripomínala prichádzajúcu jar. Vykúkajúce slnko a príjemné počasie vytiahli do prírody aj premiéra Eduarda Hegera. Ten je od svojho nástupu do funkcie prakticky v jednom pracovnom kolotoči, a tak mu malá zmena zaručene prospela.

Návštevníci bratislavského Horského parku, ktorí predsedu vlády poznajú ako uhladeného elegána v obleku, zostali zrejme v poriadnom šoku, keď okolo nich prebehol v kraťasoch, vo funkčnom tričku a so slúchadlami v ušiach. Ako sa ukázalo, Eduard Heger beh, a konkrétne ten po miestnych, pre športovcov dobre známych schodoch, veľmi obľubuje. „Behu po schodoch sa venujem už roky. Nepamätám si, kedy presne som začal, no je to viac ako päť rokov," priznal nášmu denníku. Dodal, že na šport si dokáže nájsť čas napriek pracovnej vyťaženosti.

„Behám niekoľkokrát do týždňa. Cez týždeň ráno pred prácou, cez víkend podľa rodinného harmonogramu. Niekedy sa ku mne pridajú aj deti. Mladšieho som niekedy pri behu zvykol aj nosiť. Mám štyri deti a všetky inklinujú k športu. Dievčatá majú rady tanec, chlapci hlavne florbal,“ povedal.

Eduard Heger v obleku. Verejnosť ho pozná predovšetkým ako elegána, tentokrát však ukázal aj svoju druhú tvár. Zdroj: Facebook/ Eduard Heger - predseda vlády SR

Hoci samotný beh po 242 schodoch pri Horárni v Horskom parku je pomerne náročný, premiér si pri ňom vyčistí hlavu. „Na schodoch behám tak 15 až 20 minút. Nejde mi o žiadne ,schodové rekordy‘, skôr je to pre mňa relax, spôsob, ako zostať fit. Moji ochrankári sa pridajú, len ak ma nemajú na dohľad, napríklad pri behu v lese,“ priznal sa.

