Hnutie OĽaNO na čele s Igorom Matovičom (49) pred voľbami 2020 spustilo veľkolepú kampaň. Súčasťou bola bombastická internetová anketa rozhodni.to, na základe ktorej plánovali pretláčať zákony v parlamente. Zatiaľ sa im to darí s malými úspechmi a splnená je iba jedna z otázok. Druhou by mohla byť hmotná zodpovednosť politikov. Čo však ďalšie? Je vôbec reálne ich splnenie?

Aj vďaka výraznej kampani OĽaNO jasne ovládlo voľby 2020 s 25,02 percenta hlasov. Okrem výletu pred vilu exministra Jána Počiatka vo francúzskom Cannes len krátko pred voľbami vytvorili anketu s otázkami o budúcnosti Slovenska. Pri jedenástich otázkach, ktoré obsahovala, hlasovalo viac ako 67-tisíc ľudí. „Raz sme to ľuďom sľúbili, tak to naplníme. Ak ľudia rozhodnú, že súhlasia s týmito jedenástimi riešeniami, tak ich presadíme,“ napísal Matovič s tým, že je to cesta, ako dodať sklamaným ľuďom opäť dôveru v politiku. Anketovým prvým bodom bolo zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov. Poslanec OĽaNO Jozef Pročko (57) teraz takýto zákon do parlamentu predložil.

Koaličné strany však zákon ostro skritizovali. Juraj Šeliga (31) zo Za ľudí povedal, že takto napísané znenie sa nedá vykonať. Ministerka spravodlivosti za SaS Mária Kolíková (47) zašla ešte ďalej: „Neviem si predstaviť, ako napraviť návrh zákona inak, ako urobiť nový.“ Je teda otázna jeho budúcnosť. Poslanci už však jednu časť presadili - pracujúcim matkám a študentkám poskytnú tehotenský príspevok minimálne 200 eur mesačne. S ďalšími nápadmi OĽaNO to už tak ružovo nevyzerá.

„Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní na parlamentných voľbách, získal 10-percentnú zľavu zo všetkých poplatkov štátu?“ znela jedna z otázok v ankete. Áno povedalo 78 percent respondentov. Podobný a často ešte vyšší súhlas bol k otázkam aj k ďalším otázkam. Nič z toho v parlamente nebolo ani predložené.

„Nemyslím si, že sa tieto nezmysly podarí presadiť. Pochybujem o tom, že ich vôbec niekto bude navrhovať,“ reagoval politológ Jozef Lenč s tým, že tieto návrhy OĽaNO dopadnú pravdepodobne podobne ako napríklad vydávanie vládnych novín – Matovič od nich už upustil. Otázne teda je, či sa OĽaNO poučí a do ďalšej volebnej kampane pôjdu so splniteľnými nápadmi. „Prečo by sa mali poúčať, keď im takéto sľuby priniesli 25 percent voličov? Pre tento typ politických strán, ako je OĽaNO, nie je dôležité napĺňanie sľubov, ale získanie percent vo voľbách,“ dodal Lenč s tým, že OĽaNO zrejme príde s podobnou predvolebnou kampaňou. S otázkami sme oslovili aj hnutie OĽaNO, do uzávierky nereagovalo.

Pozrite si v galérii, aké otázky dalo OĽANO v ankete a ako dopadli výsledky.