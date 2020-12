Predvolebná kampaň dnes už neexistujúcej koalície Progresívneho Slovenska a strany Spolu sa niesla v duchu hesla „zahodili sme svoje egá“. V nervy trhajúcom boji ich prezentovali predovšetkým niekdajší lídri strán Michal Truban (37) a Miroslav Beblavý (43). Dnes, po deviatich mesiacoch od volieb vieme, že sa tejto myšlienky držia viacerí členovia oboch strán aj naďalej. A to napriek faktu, že koalícia PS/Spolu ostala so ziskom 6,96 percenta pred bránami parlamentu.

Dôkazom toho, že jednotliví členovia PS či Spolu skutočne zahodili svoje egá, je fakt, že viacerí z nich spolupracujú so súčasnou vládou na úrovni jednotlivých rezortov. A to s plným vedomím toho, že predovšetkým progresívci patria k pomerne veľkým kritikom vládnutia Igora Matoviča. Veď aj samotného Michala Trubana dokonca začiatkom novembra oslovila ministerka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (44), ktorá s ním diskutovala o štátnej IT a digitálnej ekonomike.

Juraj Hipš sa ako súčasný predseda Spolu vyprázdnenia strany následkom spolupráce jej členov so súčasnou koalíciou neobáva. „Ak máme ľudí, ktorí sú ochotní vláde pomôcť, nech pomôžu,“ uviedol s dôvetkom, že s podobnou spoluprácou nemá žiaden problém. „Je to reálne dobrý signál. Ak si súčasná vláda vezme našich odborníkov k sebe, svedčí to o tom, že sme mali dobrý program a skúsených ľudí. Bola by škoda, ak by odišli do zahraničia alebo robili niečo iné,“povedal.

Hipš zároveň naznačil, že celkovo z vládnutia súčasnej koalície nie je nadšený, napriek tomu rozbiehajúcu sa iniciatívu za referendum o predčasných voľbách nepodporí. Ako dodal, ani prípadnú spoluprácu s novovzniknutou stranou Hlas-SD si veľmi predstaviť nevie. „Priznám sa, že skôr asi nie. Medzi Smerom a Hlasom stále nevidím zásadný rozdiel,“ uzavrel. Podobne ani šéfka progresívcov Irena Bihariová problematicky nevníma spoluprácu Trubana a Veroniky Remišovej. „On nám svoje stretnutia s pani Remišovou vopred oznámil,“ uviedla s tým, že Truban sa s ministerkou stretol ako súkromná osoba, nie zástupca strany. „Pozvala ho na stretnutie, kde ho ako odborníka poprosila o názor k svojej agende,“povedala.

Zaujímavé je, že Bihariová sa proti prípadnej spolupráci s Pellegrinim ostro nevymedzila. „Toto je vec, keď si hovorím, že viem, aké má pozadie a akými ľuďmi sa obklopil. Sú strany s kategorickým NIE, ako ĽSNS a Smer. Pellegriniho by som asi na úroveň Kotlebu a Smeru nedávala,“hovorí Bihariová, ktorá podobne ako Hipš o predčasné voľby záujem nemá. Samotný Truban sa dobrým vzťahom s Remišovou netajil. „S Veronikou mám dobrý vzťah a tým, že sa vyznám v digitalizácii, nemal som problém pomôcť,“odkázal. Pri otázke, či by si v budúcnosti vedel predstaviť svoj prestup do strany Za ľudí, odpovedal neurčito. „Ani nie, zatiaľ. Snažím sa pomáhať, ako viem. Ponúk mi už prišlo viacero, ale teraz viem najviac pomôcť najmä s takýmito strategickými vecami,“ uzavrel.

Truban však, pochopiteľne, nie je jediný, kto z bývalej koalície PS/Spolu pomáha súčasnej vláde. Napríklad taký Oskar Dvořák zo Spolu sa uchytil na ministerstve zdravotníctva ako vedúci sekcie reformnej agendy a v rovnakom rezorte momentálne pracuje aj Jakub Goda, ktorý v kampaní pomáhal strane Spolu, hoci nekandidoval. Teraz pracuje v sekcii reformnej agendy. Od progresívcov si to na ministerstvo zdravotníctva, ktoré spadá pod OĽaNO, namieril aj Milan Laurinc, ktorý riadi odbor ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií. Radúz Dula pre zmenu pracuje na ministerstve dopravy a má na starosti riadenie sekcie cestovného ruchu. Uchytil sa aj známy ekológ Erik Baláž zo Spolu, ktorý momentálne spolupracuje so štátnou ochranou prírody v rámci ministerstva životného prostredia.