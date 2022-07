Koalícia jednoznačne smeruje k rozpadu, skôr či neskôr budú predčasné voľby, myslí si politologička Darina Malová z Univerzity Komenského v Bratislave. Uviedla to v súvislosti s vypovedaním koaličnej zmluvy stranou SaS.

"Je to jasné ultimátum, zdá sa že strana SaS jednoznačne vyhodnotila situáciu v koalícii a odmieta pokračovať v neustálych sporoch s Igorom Matovičom," uviedla Malová.

Politologička si myslí, že pre SaS je momentálne výhodnejšie z koalície odísť. "Je to Richard Sulík, kto má dobre rozdané karty aj v prípade predčasných volieb," poznamenala Malová.

Považuje za málo pravdepodobné, že by sa premiérovi Eduardovi Hegerovi podarilo presvedčiť Igora Matoviča (obaja OĽANO), aby odišiel z postu ministra, čo je jednou z požiadaviek strany SaS. "Aj keby k tomu prišlo, možno predpokladať, že Matovič začne okamžite organizovať volebnú kampaň z poslaneckých lavíc," uviedla politologička.

Vláda v trojkoalícii by podľa nej nemala dlhé trvanie, lebo všetky koaličné politické strany by sa postupne sústredili na predčasné voľby ako na riešenie, ktoré by minimalizovalo straty. "Napokon aj predseda Sme rodina pripúšťa predčasné voľby ako východisko zo súčasnej krízy," uviedla Malová.

SaS v stredu (6. 7.) vypovedala koaličnú zmluvu a žiada odchod Matoviča z vlády. Novú zmluvu očakáva do konca augusta.

Ak nedôjde k naplneniu požiadaviek strany, jej ministri podajú demisiu. OĽANO už predtým avizovalo, že odchod Matoviča odmieta.