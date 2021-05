Po príchode ministerky kultúry Natálie Milanovej (OĽANO) ju podpredseda snemovne Juraj Blanár (Smer-SD) vyzval na vysvetlenie neúčasti členov kabinetu. Milanová reagovala kritikou predchádzajúcich vlád a tým, že ministri musia každý deň niečo robiť. Na jej vyjadrenie sa vzniesla vlna kritiky.

Ministerka vyhlásila, že nikto z členov vlády by si nikdy nedovolil pohŕdať Národnou radou SR. "Vážime si čas, ktorý tu trávite aj v súvislosti s PVV, ktoré považujeme za nesmierne dôležitý dokument," uviedla. Vo vystúpení zdôraznila význam PVV, poukázala na koronakrízu aj nedostatky predchádzajúcich vlád.

Dodala, že na ministerstve našla po nástupe do funkcie spúšť. "Nemáme čarovný prútik, ktorým by sme povedali, že chceme takú krajinu, v ktorej by sa nám všetkým mohlo dobre žiť. My preto musíme každý deň niečo robiť," uzavrela.

"Takže konštatujem, že za to, že ste meškali vy aj vláda, je zodpovedná predchádzajúca vláda," reagoval Blanár. Považuje za neprijateľné, aby v pléne nebol žiaden člen exekutívy, ktorá sa uchádza o dôveru NR SR. "Môže sa všeličo stať, ale ani predsedajúci nemal informáciu, či niekto príde a kto príde zastupovať vládu," namietal.

Ďalšiu KRITIKU nájdete na nasledujúcej strane >>>>