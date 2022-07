Inflácia by mala zotrvať na úrovni okolo 12 až 13 % až do konca tohto roka. Na úrovni okolo 10 % by sa pritom rast cien mohol udržať aj v budúcom roku.

Najväčším zdrojom júnovej inflácie boli opäť vyššie ceny potravín. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, v komentári k júnovým spotrebiteľským cenám, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

"Ceny potravín sa a v porovnaní s májom zvýšili o ďalších 2,4 % a boli zodpovedné až za 38 % celkovej medzimesačnej inflácie. V medziročnom porovnaní sa dynamika ich rastu zrýchlila zo 16,6 % až na 18,7 %. Ceny potravín tak tvorili 27 % celkovej medziročnej inflácie," spresnil Koršňák.

K zrýchleniu inflácie v júni podľa neho výraznejšie opäť prispeli aj ceny pohonných látok, ktoré reagovali na ďalšie zdraženie ropy na svetových trhoch. V júnových cenách sa pritom premieta najmä májový vývoj cien ropy.

"Jemnú korekciu dolárovej ceny ropy z posledných dní pritom takmer plne pohlcuje slabšie euro," podčiarkol.

"Inflácia by mala zotrvať na úrovni okolo 12 až 13 % až do konca tohto roka. Na úrovni okolo 10 % by sa pritom rast cien mohol udržať aj v budúcom roku. Dotovať by ho mali naďalej najmä vysoké ceny potravín," myslí si Koršňák.

Aj podľa slov analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka bol rast cien v júni oproti máju ťahaný najmä cenami potravín (predovšetkým mäsa), ktoré prispeli viac než tretinou k medzimesačnému nárastu cien.