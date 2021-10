Ďuriš Nicholsonová dostala zo školy upozornenie, že v triede jej syna Jakuba zaznamenali pozitívny prípad na COVID. Neskôr jej prišla ešte negatívnejšia správa, že až 13 detí je v triede jej syna infikovaných. „Urobili sme mu dva domáce antigénové testy. Oba boli pozitívne. Testy sme si urobili aj my s manželom a 13-ročná dcéra Lilly. Všetky naše testy boli negatívne,“ napísala na sociálnej sieti europoslankyňa s tým, že ona, manžel a Lilly sú zaočkovaní.

Nariadenie školy prikazovalo, aby celá rodina absolvovala PCR testy. Žiaľ, aj dôslednejší test potvrdil prítomnosť koronavírusu v tele malého Jakuba. Ostatní členovia rodiny sú negatívni. Jakubko vraj užíva vysoké dávky vitamínu D, ale aj vitamín C, B12 a CBD, no nepomohlo. „Žiadne vitamíny nezabránia tomu, aby ste dostali COVID. Jediná účinná obrana je očkovanie a to je krásne vidieť na našom prípade. Jediný nezaočkovaný v našej rodine je 5-ročný Jakubko,“ konštatuje Ďuriš Nicholsonová. Europoslankyňa ale prišla aj s potešujúcou správou: „Má len soplík, žiadne iné príznaky.“

Človek sa podľa europoslankyne odlišuje od ostatných cicavcov tým, že dokáže myslieť. Rozumní sa zas vraj od nerozumných odlišujú tým, že sa držia faktov, ktoré hovoria jasne: „Všade vo svete sú v nemocniciach v kritickom stave najmä nezaočkovaní. Zaočkovaných je v nemocniciach menšina a sú to starí ľudia nad 75 rokov s pridruženými diagnózami.“ Podľa Ďuriš Nicholsonovej zomierajú najmä nezaočkovaní. Najnovšie to vraj potvrdila epidemiologička Alexandra Bražinová, ktorá hovorí až o 99-percentnej ochrane zaočkovaných pred možným úmrtím na COVID-19.