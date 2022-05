Niet väčšej hrôzy pre rodiča, ako zažiť chvíľu, keď vám oznamujú, že nevedia, či vaše dieťa prežije. Mateo mal vážny úraz hlavy, krčnej chrbtice, aj vnútorných orgánov. Kvôli týmto život ohrozujúcim zraneniam sa dostal na umelú pľúcnu ventiláciu, pričom lekári skonštatovali ťažké poškodenie mozgu s prechodom do bdelej kómy.

To bol rok 2020. Keďže Mateo je jediný syn, rodina venovala všetok čas a úsilie tomu, aby sa opäť vrátil do života. Absolvovali rôzne rehabilitácie a terapie, avšak ani jedna z nich nepriniesla želané výsledky. Keď sa dozvedeli o novej neuro rehabilitačnej klinike Levita v Lehniciach pri Bratislave, neváhali. Stačilo 15 dní a terapeuti neverili vlastným očiam: zázraky sa dejú a jeden z nich sa volá Mateo!



Ťažký začiatok

„Na vstupné vyšetrenie prišiel Mateo so svojou mamou na vozíku a usmieval sa na nás“- spomína hlavný fyzioterapeut kliniky Levita, Zoltán Kurucz. „Všetkému, čo sme hovorili rozumel, avšak kvôli vážnemu poškodeniu mozgu nevedel odpovedať. Mal porušenú koordináciu horných končatín, nohy ho neposlúchali, boli slabučké, ľavú nohu síce dokázal aspoň na chvíľku zdvihnúť, ale hneď padla. Samostatne neobsedel, padal do strán, a keď sme ho postavili, celý sa triasol a nakláňal do strán… Pravdupovediac, nemal som z toho dobrý pocit.“

V Levite sa lieči najprirodzenejším spôsobom – pohybom, v spojení so špičkovou robotickou technikou, jedinou svojho druhu široko ďaleko. Majú tu detičky s detskou mozgovou obrnou, aj ťažšie diagnózy s nádormi mozgu, stavy po autonehodách, cievnej mozgovej príhode, pacientov so sklerózou multiplex, s ALS, no takisto dali do poriadku klientov po dlhom kovide, ktorý u nich vyústil do ochrnutia a obrovskej únavy. Tajomstvo je v úzkej spolupráci lekára a terapeuta, a špeciálnych kombináciách klasického cvičenia, robotiky a fyzikálnej terapie. Tie vám v Levite ušijú „na mieru“, presne podľa vašich aktuálnych potrieb.



Iba 20 dní a obrovský krok vpred

Mateov režim nastavili na 20 dňovú individuálnu a veľmi intenzívnu neuro rehabilitačnú liečbu. Absolvoval špeciálne cvičenia na elastických lanách, plus rôzne rehabilitačné techniky. „Koordinovaný stoj a kroky nacvičoval v mobilnom robotickom zariadení Andago,

ktoré odľahčuje telo a týmto pacientom umožňuje opäť zažiť neopakovateľný a pre nás tak samozrejmý pocit: stáť na vlastných nohách,“ opisuje Zoltán Kurucz. Je úžasné vidieť svoje dieťa napredovať zábavnou formou, bez trápenia. Napríklad zlepšenie sily a pohyblivosti rúk Mateo absolvoval na prístrojoch Armeo Spring a Amadeo. Sú to hravé spôsoby nacvičovania úchopu, ktoré deti veľmi bavia. Sú spojené s veľmi zaujímavými motivačnými počítačovými hrami, takže ak chcú vyhrať, musia pohybovať rukami presnejšie a kvalitnejšie, zapájajú celé telo a vypnú sa k lepším výkonom. Robotika umožňuje neúnavne vykonať veľké množstvo opakovaní, čím vytvára pamäťové stopy v mozgu. A to sa následne prenesie do reálneho života.



Statočný 15 ročný chalan



Mateo sa do nášho rozhovoru aktívne zapája, vidíme, cítime, vieme, že to zvládne a urobí pre to maximum! „Po dvoch týždňoch je progres taký veľký, že čoskoro začneme s Mateom nácvik chôdze,“ teší sa fyzioterapeut, aj celá klinika, pre ktorú je dojímavé sledovať takéto pokroky detí v priamom prenose.

Pre iných maličkosti, no pre tieto deti a ich mamy sú to veľké veci. „Mateo lepšie dvíha ľavú nohu, polepšila sa aj pravá, zlepšila sa hybnosť rúk, pravou rukou už dokáže uchopiť predmety,“ vysvetľuje jeho mama. „Po tak krátkej dobe sa naučil samostatne sedieť, momentálne vydrží zhruba minútu, bez toho, aby padal do strany. Po dvoch rokoch som v to už pomaly ani nedúfala. Je to fantastické, pre mňa je aj tá minúta veľa. Aj nohy má oveľa silnejšie ako mal, a rukou ma už dokáže pohladiť, čo predtým nevedel.“



