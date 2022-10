Ak štát nempomože samospráve zvládnuť energetickú krízu, niektoré mestá a obce budú mať vážne problémy. Samospráva bude šetriť tam, kde sa dá, ale školy a nemocnice by mali fungovať bez obmedzení. Čo si myslí Lukáš Baňacký, starosta Lamača o návrhoch na obmedzovanie vyučovania na školách?

V bratislavskom Lamači prebieha rozsiahla nadstavba základnej školy, ktorá má byť ukončená v máji budúceho roka. Cieľom nadstavby je navýšenie kapacity zo súčasných 555 na 759 žiakov. Vyučovanie prebieha počas stavebných prác.

Pre Luáša Baňackého, starostu mestskej časti Lamač, je napriek tomu nepredstaviteľné, aby žiaci školy v súvislosti s energetickou krízou prešli opäť na dištančnú formu vyučovania, prípadne znížili teplotu v triedach, či skracovali počet dní výučby. "Nie je to rozumný nápad, školy a nemocnice by mali fungovať bez obmedzení. Šetriť budeme všade, kde budeme môcť a kde sa bude dať , ale opatrenia by sa nemali dotknúť školopovinnej mládeže," hovorí Lukáš Baňacký, ktorý za ZMOS zastupuje mestá a obce v Ústrednom krízovom štábe.

Lukáš Baňacký - starosta mestskej časti Bratislava Lamač Zdroj: ROBO HUBAČ

To či vláda samosprávam pomôže sa stále nevie. "Túto otázku sme otvorili už aj na ZMOS-e a čakáme aká bude výsledná podoba pomoci zo strany vlády," dodáva Baňacký. Ak pomoc nepríde, niektoré obce a mestá môžu mať podľa neho vážne problémy.