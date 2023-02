Minister zahraničných vecí Rastislav Káčer šokoval nedávno verejnosť vyhlásením, že pokiaľ by sa Rusku podarilo zabrať Ukrajinu, čelili by sme hrozbe nároku na naše územie od Maďarska. „Keby bol býval Vladimir Putin úspešnejší a dnes by sme ho mali na východných hraniciach, myslím si, že takýmto nárokom by sme už dnes priamo čelili, bohužiaľ," odpovedal v relácii TV Markíza Na telo na otázku, či v najbližších rokoch hrozí, že sa Maďarsko dopracuje k územným nárokom na Slovensko. Možnosť maďarských nárokov je podľa Káčera témou.

Proti nemiestnym výrokom dočasne povereného ministra zahraničných vecí sa rozhodli členovia a vedenie miestnej organizácie maďarskej strany Aliancia-Szövetség spustiť petíciu, ktorou Káčera vyzvali, aby sa za svoje výroky ospravedlnil a okamžite odstúpil.

„Rázne odmietame opakované a ostré protimaďarské vyhlásenia slovenského ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera. Naposledy povedal, že ak sa Rusku podarí obsadiť Ukrajinu, zo strany Maďarska bude hroziť, že sa bude snažiť o narušenie územnej celistvosti Slovenska. Naviac, takéto nebezpečné vyhlásenia robí ako prvý muž slovenskej diplomacie,“ píšu organizátori petície vo svojom stanovisku.

„Považujeme za nešťastné, že 8 mesiacov pred voľbami sa opäť vyťahuje takzvaná ´maďarská karta´. Takéto vyhlásenia nie sú v záujme mierového spolužitia medzi našimi národmi a zároveň podkopávajú dobré susedské vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom," vysvetľujú ďalej s tým dôvetkom, že Káčerove slová podnecujú k vzájomnej nenávisti, šíria lži a vytvárajú napätie.

Po vyzbieraní podpisov plánujú organizátori koncom marca odovzdať hárky s podpismi občanov dočasne poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO), prezidentke SR Zuzane Čaputovej, a doručiť ich aj na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Káčera už predtým vyzval na ospravedlnenie sa za výroky o možných územných nárokoch Maďarska aj líder OĽaNO Igor Matovič (49) a poslanec hnutia György Gyimesi (42). Podľa Gyimesiho sa Káčer so svojimi výrokmi rozhodol ísť v šľapajach niekdajšieho šéfa SNS Jána Slotu a jeho slová podľa poslanca prekročili všetky medze. Matovič vníma vyjadrenia šéfa slovenskej diplomacie ako zásadné obvinenie nášho suseda. Káčer podľa neho vyťahuje maďarskú kartu a podsúva verejnosti konšpiráciu.