Sudca Peter Pulman odmietol obžalobu na Roberta Kaliňáka a Jozefa Brhela v prípade údajného vyplácania kompenzácie mzdy bývalému šéfovi Finančnej správa Františkovi Imreczemu - informoval týždenník PLUS 7 DNÍ. Obžalobu podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Sudca Špecializovaného trestného súdu poukázal na závažné pochybenia, najmä na porušenie práva na obhajobu.

Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu 28. marca, a to ešte predtým, než generálna prokuratúra mohla rozhodnúť na základe paragrafu 363. Exminister vnútra Kaliňák z toho zostal doslova v šoku. „Dnes sme mali u vyšetrovateľky termín na doplnenie návrhov na dokazovanie. Medzi inými aj môjho výsluchu, pretože som nebol v tejto veci vypočutý,“ povedal vtedy Kaliňák pre Plus JEDEN DEŇ. Podľa exministra sa v tejto veci postupovalo podľa trestného poriadku Burkina Faso. Kaliňák prízvukoval, že jemu a jeho právnemu zástupcovi bolo povedané, aby do 28. marca doniesli všetky návrhy na dokazovanie, ktoré budú posúdené vyšetrovateľmi: „A my sa dozvieme, že pred tým, ako sme mohli dať návrhy na dokazovanie, oni už podali obžalobu. K tomu sa nedá dodať nič iné, iba že sa absolútne zbláznili.“

"Pýtali sme sa, ako je možné v 21. storočí vzniesť obžalobu bez vypočutia obvineného bez toho, aby mal možnosť oboznámiť sa so závermi vyšetrovania, alebo aby mohol dať návrhy na doplnenie dokazovania. Vidíme jasný cieľ a ten je, kde sa dá, opozíciu ešte pozatvárať a postaviť pred súd," povedal v utorok predseda Smeru Robert Fico na tlačovej konferencii strany. Pripomenul, že obžaloba na Kaliňáka došla niekoľko hodín po tom, čo bol vymenovaný za šéfa volebného štábu Smeru.

VIDEO: Obžalobu na Kaliňáka odmietli! Tu je nekompromisný odkaz šéfa Smeru!

"Držím v rukách rozhodnutie sudcu Špecializovaného trestného súdu, ktorý odmietol obžalobu prokurátora Špeciálnej prokuratúry na adresu Roberta Kaliňáka," informoval Fico. "Keby toto urobil čakateľ na prokuratúre, neprejde. Toto neurobí prvák na právnickej fakulte a nie prokurátor Špeciálnej prokuratúry," hromžil Fico. "Toto rozhodnutie sudcu Špecializovaného trestného súdu jednoznačne hovorí, že sú to špinavci a zvery, ktorí sú schopní čohokoľvek na svete, len aby pošpinili opozíciu," nešetril kritikou líder Smeru.

VIDEO: Fico nešetrí kritikou: Lipšic je ako lepra!

"Rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu, v ktorom sa konštatuje viac ako dvanásťnásobné hrubé porušenie trestného poriadku, je naozaj zrkadlom úrovne Úradu špecializovanej prokuratúry. Myslím si, že je ho možné premenovať na "Úrad politickej prokuratúry". Toto uznesenie o odmietnutí obžaloby v mojej veci svedčí o tom, že je to politický prípad," skonštatoval exminister vnútra Kaliňák. VIAC VO VIDEU:

Smer-SD je pripravený podporiť úradnícku vládu, ak budú voľby do konca júna. VIAC SA DOČÍTATE NA ĎAJŠEJ STRANE!

V Prahe robila spoločnosť špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi mladá žena, čo neuniklo pozornosti okoloidúcich. FOTKY LIPŠICA S MLADOU ŽENOU SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!