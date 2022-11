Musíme odvrátiť humanitárnu katastrofu, ktorú sa Rusko pokúša vytvoriť svojimi brutálnymi útokmi na životne dôležitú infraštruktúru na Ukrajine, napísal slovenský minister zahraničných vecí Rastislav Káčer (57) v utorok na Twitteri po prílete do rumunskej metropoly Bukurešť. Zúčastní sa tam na dvojdňových rokovaniach s kolegami z členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO)!

Rokovania ministrov budú venované pomoci Ukrajine, predovšetkým počas zimných mesiacov. "Musíme v pomoci Ukrajine vytrvať tak dlho, ako to bude potrebné," apeloval Káčer aj na Facebooku. Ukrajina podľa jeho slov nebojuje len za seba, ale aj za budúcu podobu bezpečnosti v Európe. "So spojencami v NATO vyšleme z Bukurešti jasný odkaz do Kyjeva aj Moskvy," uviedol. "Diskutovať chceme o ďalšej praktickej a politickej podpore pre Ukrajinu, ale tiež o posilňovaní obrany a odolnosti Aliancie pred súčasnými bezpečnostnými hrozbami," dodal.

VIDEO: R. Káčer v sídle NATO o podpore Slovenska pre Ukrajinu (október 2022)

Šéf slovenskej diplomacie má v utorok naplánované stretnutie s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom. Rusko podľa Káčera stratilo akékoľvek zábrany a bombardovaním civilnej infraštruktúry a ukrajinských miest sa otvorene snaží vyvolať humanitárnu katastrofu a zlomiť tak vôľu Ukrajiny brániť sa. "Lenže to sa Rusku nepodarí, história to už viackrát ukázala," uviedol slovenský minister. "Je ľudskou povinnosťou nenechať našich susedov mrznúť. Nemôžeme sa len prizerať, ako utekajú zo svojich domovov pred bombami. Najbližšie mesiace budú pre nás všetkých veľkou skúškou. Pre Ukrajinu existenčnou, pre nás morálnou," pripomenul Káčer.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer Zdroj: Martin Baumann

Aj Slovensko hľadá nové spôsoby, ako pomôcť susedovi, napísal minister. "Cvičíme ukrajinských vojakov, opravujeme ich poškodenú techniku a dodávame novú," spresnil s tým, že prispelo sa aj na nákup zimnej výstroje pre ukrajinských vojakov a navyšuje sa tiež humanitárna pomoc vrátane starostlivosti o utečencov..

