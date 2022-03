Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Nehoda sa stala 24. októbra 2020 v Podunajských Biskupiciach. Policajný hovorca Michal Szeiff uviedol: „Strany konania boli upovedomené o možnosti preštudovania vyšetrovacieho spisu po ukončení prípravného konania. Vec bude odovzdaná na Okresnú prokuratúru Bratislava II s návrhom na konečné opatrenie.“

V októbri 2020 vyšetrovateľ obvinil z prečinu ublíženia na zdraví konkrétnu osobu. Podľa vtedajších informácií TV Markíza údajne obvinil šoféra, ktorý skrížil cestu vládnej limuzíne.

„Zatiaľ však nie je jasné, či obvinený bude chcieť uzavrieť s prokurátorom dohodu o vine a treste alebo, naopak, vinu odmieta a prokurátor tak podá obžalobu. Znamenalo by to, že celé dokazovanie by sa uskutočnilo na súde,“ píšu tvnoviny.sk.

O nehode predsedu NR SR si môžete prečítať viac v nasledujúcich článkoch:

Prečítajte si tiež: